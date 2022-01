Júpiter, novos mistérios revelaram grandes furacões

Furacões poderosos em Júpiter são muito semelhantes aos vórtices dos oceanos da Terra. Furacões poderosos que se originam na atmosfera acima dos pólos de Júpiter têm muito em comum com os redemoinhos nos oceanos da Terra. Uma descoberta que revela mais detalhes do complexo mistério que compreende esse fenômeno de Júpiter. A descoberta foi feita graças a uma comparação de imagens dos vórtices polares de Júpiter enviadas pela sonda Juno da NASA. Com a circulação marinha dos oceanos terrestres e a aplicação dos princípios da dinâmica dos fluidos geofísicos, Os pesquisadores concluíram que os furacões no maior planeta do sistema solar também produzem e mantêm a convecção, graças a grandes massas de gás quente subindo, depois resfriando e descendo para as camadas mais profundas da atmosfera.

“Quando vi a riqueza do tumulto em torno dos furacões Jovian com todos os seus fios e redemoinhos menores, Isso me lembrou da turbulência que pode ser observada em torno dos vórtices oceânicos da Terra”Lia Siegelman, oceanógrafa da Universidade da Califórnia, San Diego, primeira autora do estudo comenta. “Essas características – ele observa – são particularmente evidentes, por exemplo, em imagens de satélite de alta resolução de flores de plâncton.” Siegelman acha que eles entendem O trabalho do sistema de energia de Júpiter, em uma escala muito maior do que a da Terra, pode nos ajudar a melhorar nosso conhecimento dos mecanismos físicos em jogo em nosso planeta., destacando alguns dos processos de transferência de energia que também podem ocorrer na Terra.

Juno é a primeira espaçonave a tirar fotos dos pólos de Júpiter; Seus ancestrais giravam em torno da região equatorial do planeta. O Juno está equipado com dois sistemas de câmeras: um para imagens de luz visível, JunoCam, e outro para captura de imagens térmicas, o Jovian Infrared Auroral Mapper (Jiram), este último liderado pelo ASI e responsável científico pelo INAF. A equipe analisou uma série de imagens infravermelhas obtidas de jiram

Da região ao redor do pólo norte de Júpiter, e em particular o conjunto de vórtices polares centrados ali. A partir das imagens, os pesquisadores conseguiram calcular a velocidade e direção do vento observando o movimento das nuvens em uma sequência de imagens. Em seguida, a equipe interpretou as imagens infravermelhas e forneceu uma estimativa da espessura da nuvem. Nas regiões mais quentes há nuvens finas, onde a atmosfera de Júpiter pode ser vista em maior profundidade. Por outro lado, as regiões frias apresentam um espesso manto de nuvens que protege a atmosfera de Júpiter.

Esses resultados forneceram aos pesquisadores pistas sobre a energia do sistema atmosférico joviano. Os pesquisadores descobriram que os gases atmosféricos A rápida ascensão dentro das nuvens é a fonte de energia que desencadeia e sustenta grandes ciclones polares e polares. Juno chegou ao redor do sistema de Júpiter em 2016, para fornecer aos cientistas pela primeira vez uma visão abrangente e detalhada dos grandes ciclones polares na atmosfera do planeta. O raio dessas estruturas gigantes é de cerca de 2.000 km. Oito desses ciclones estão no pólo norte de Júpiter e cinco estão no pólo sul, e mantiveram uma composição bastante estável desde sua descoberta há cinco anos. “Ainda não temos certeza de como esses vórtices polares se originaram ou quanto tempo duraram, mas agora sabemos que essa convecção úmida é o que os sustenta”, observa o pesquisador do Instituto Nacional de Agricultura Tropical Alessandro Mora, coautor do estudo e diretor científico do o instrumento JERAM.

O estudo contou com uma série de imagens Jerram de qualidade excepcional em termos de precisão e cobertura espacial. Essa qualidade foi possível graças ao planejamento cuidadoso das observações feitas pela equipe científica italiana”, destaca Christina Blainaki, pesquisadora em ciências do sistema solar e cientista do projeto Asi no experimento Jiram/Juno. Desta forma – continua Plainaki – não só foi possível determinar os valores típicos das velocidades do vento dentro dos vórtices polares, mas também estudar as propriedades específicas das distribuições espaciais. Isso tem profundas implicações para a natureza dos fenômenos que ocorrem lá., particularmente relacionado à convecção e turbulência. O estudo de Siegelman, também devido ao uso extensivo de métodos exemplares de oceanografia terrestre, certamente se destaca na ciência de Júpiter por sua originalidade e profundidade de interpretação.”

“Este estudo coloca outra peça no intrigante quebra-cabeça por trás dos misteriosos ciclones polares de Júpiter.” Confirma Giuseppe Cendoni, chefe do projeto Juno-Jeram para Assi. “Ele acrescenta que os dados fornecidos por nossa ferramenta mais uma vez se mostraram essenciais para explicar os complexos fenômenos de Joe Jovian”. A missão da Juno continuará a orbitar Júpiter até 2025, fornecendo-nos novas imagens do planeta e seu vasto sistema lunar e ajudando os cientistas a estudá-lo com mais precisão. O estudo foi publicado hoje no site da revista Nature Physics. No artigo, Wet Convection Drives Sublime Energy Transfer at High Jovian Latitudes por Lea Siegelman, Patrice Klein, Andrew B. Ingersoll, Sean B. Ewald e William R. e Giuseppe Cendone.