De Cornu a Utah para simular a vida em Marte

De 10 a 23 de abril, a missão Smops (Space Medicine Operations), promovida e organizada pela Mars Planet, divisão italiana da Mars Society e sediada em Cornu.

Do interior de Bergamo ao deserto de Utah. Há a Mdrs Research Station (Mars Desert Research Station), onde a missão Mars Simulation Smops (Space Medicine Operations) acontecerá de 10 a 23 de abril de 2022, promovida e organizada pela Mars Planet, a divisão italiana da Mars Society com sede em Cornu (via Dalmine). Uma tripulação de seis astronautas iguais, composta por quatro italianos, um canadense e um francês, realizará uma série de atividades e experimentos para simular a vida e o trabalho em um ambiente remoto. Em condições semelhantes às do Planeta Vermelho. Durante duas semanas de isolamento, eles reproduzirão cenários operacionais em preparação para futuras missões humanas a Marte.

A tripulação é composta pelos engenheiros aeronáuticos Paolo Guardabaso e Simon Bartnostro, o CEO da D-Orbit Luca Rossettini, o engenheiro aeroespacial Vittorio Netti, a Dra. Nadia Marouf e o pesquisador espacial Benjamin Botheer. Serão realizados testes de medicina e fisiologia humana: entre os parâmetros medidos, bem como o nível de estresse dos astronautas durante a missão, para entender melhor as formas em que estão se desenvolvendo. Smops será então a chance de experimentar o traje espacial Bg-Suit, projetado pela Mars Planet em parceria com as principais empresas italianas do setor têxtil. Uma solução projetada para permitir que os astronautas se movam com facilidade, segurança e independência fora da estação base. Com a ajuda de sistemas avançados de controle, monitoramento e comunicação. Um traje espacial simulado semelhante será equipado com vários sensores capazes de relatar as condições de saúde da tripulação em tempo real. Medindo os valores do ambiente circundante. Todas as atividades planejadas durante a missão (patrocinadas pela Agência Espacial Italiana) fazem parte de um programa mais amplo de pesquisa e experimentação. O objetivo é criar um centro dedicado ao desenvolvimento de tecnologias espaciais, chamado Mars City.

© Reprodução reservada