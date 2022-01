Android 13, transferência de reprodução de mídia entre dispositivos será mais fácil

Seu dispositivo Android 13 Pode estrear sistema para Facilita a transferência de reprodução de mídia de um dispositivo compatível para outro: pares Polícia Android. Nesta fase inicial, os detalhes não são totalmente claros, mas parece que a funcionalidade será muito parecida com a esperada no ecossistema da Apple, por exemplo, entre o iPhone e o HomePod. Ou se quisermos ver de outro ângulo, A implementação mais simples e imediata do protocolo Cast. A principal diferença do que vimos até agora com o Cast é que O sistema irá sugerir dispositivos de reprodução quando o usuário se aproximar. Digamos, por exemplo, que eu fui à cozinha fazer um café e entretanto enganei a espera assistindo a um vídeo no telefone. Volto para a sala e me sento no sofá. O sistema sabe que estou dentro do alcance de uma TV compatível com Cast e pergunta se gostaria de continuar reproduzindo o vídeo na tela maior. Atualmente, se eu quiser realizar uma operação como essa, tenho que pressionar manualmente o botão para enviar e escolher o dispositivo na lista de dispositivos compatíveis.

A julgar pela pouca informação que temos até agora, isso”Clique para mover“(O nome temporário, é claro) pode exigir protocolos e hardware capazes de comunicar a localização exata, ou pelo menos a proximidade, a bordo dos vários dispositivos compatíveis. Pense UWB, ou pelo menos NFC. Claro que o segundo é mais difundido que o primeiro, mas é mais preciso, prático e conveniente – com NFC você deve quase tocar no dispositivo do destinatário, assim como no iPhone e HomePod. É possível que mesmo o Google ainda não tenha terminado tudo perfeitamente, então teremos que esperar e ver como ele se desenvolve. Lembre-se que já Relativamente perto de lançar as primeiras compilações do desenvolvedor: Normalmente, o mês fatídico é fevereiro – mas quem sabe, talvez Contém Android 12L Os planos do Google estão um pouco incomodados. READ Instruções para baixar e instalar o teste - Nerd4.life No entanto, vale relatar a descoberta da fonte Duas outras novidades chegando. Um deles está intimamente relacionado ao Tap-To-Transfer: a interface para selecionar manualmente o dispositivo de saída será redesenhada em um estilo mais consistente com material que você.

A outra avó é Scanner de código QR em configurações rápidas e tela de bloqueio. No momento em dispositivos Android é necessário abrir o aplicativo da câmera e aguardar que o código seja reconhecido automaticamente. Um pouco inconveniente e, acima de tudo, não totalmente intuitivo – o que significa que, se alguém não sabe que isso foi feito, é difícil passar sem avisar. puro “obrigado” a panemia, eu Os códigos QR são cada vez mais comuns e utilizados no dia-a-dia, mesmo que apenas para consultar a ementa do restaurante, pelo que faz sentido colocar um scanner à frente, sempre à mão.