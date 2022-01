O inimigo do Fortnite está se libertando hoje, todo mundo está baixando

O domínio indiscutível do Fortnite agora é gratuito para jogar, com milhões de jogadores agora jogando.

que de É um jogo eletrônico É sem dúvida uma dominação absoluta, com milhões e milhões de jogadores enchendo seus servidores com várias sessões diárias há anos. Videogame desenvolvido e lançado pela Jogos épicos, que trouxe uma enorme quantia de dinheiro para os cofres da empresa, há muito se tornou um dos videogames mais jogados.

e O impacto que teve em todo o mercado é claramente visívelcom muitos outros jogo de batalha real gratis Que conquistou lojas ao redor do mundo. E mesmo um gigante como Call of Duty se curvou à nova e sem precedentes lógica de mercado, criando seu próprio modo livre, ou zona de guerraquem veio para Uma nova temporada e um novo mapa que ensinamos a dominar aqui. Agora, porém, as hierarquias podem passar por uma nova e importante reformulação, pois mais um gigante está chegando de graça: pub.

PUBG agora é gratuito e uma séria ameaça ao Fortnite

PUBG, iniciais di PlayerUnknown’s BattlegroundsÉ um jogo lançado em dezembro 2017, um clássico jogo de battle royale, que possui todas as características típicas do gênero, no qual os jogadores são chamados a recuperar armas, equipamentos e qualquer tipo de item útil para sobreviver junto com todas as outras coisas do mapa.

O jogo sempre foi um jogo pago e com o advento de Fortnite e CoD, Warzone perdeu bastante em termos de números e jogadores. Por isso, a alta direção da empresa tomou uma decisão histórica. de agora em diante, A partir de hoje, 12 de janeiro de 2021, PUBG será lançado gratuitamente. O videogame battle royale pode ser baixado e jogado de forma absolutamente gratuita no PC, Playstation e Xbox, sem nenhum custo para o usuário. Uma maneira de ir direto ao coração de Fortnite, possivelmente levando seus jogadores a abandonar o título da Epic Games para experimentar a abordagem mais tática e realista do PUBG. Acontece que o próximo Mass Effect será realista.

De acordo com os desenvolvedores, no momento, os servidores do jogo estão offline para manutenção e para a transição para o modelo free-to-play. A partir das 9h de hoje Em 12 de janeiro de 2021, tudo deve voltar ao normal e você poderá jogar PUBG gratuitamente.