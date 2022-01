Kirby and the Lost Land, trailer com data de lançamento no Nintendo Switch – Nerd4.life

Kirby e a Terra Perdida tem uma data Saída Oficialmente, foi revelado pelo novo trailer divulgado pela Nintendo: O jogo estará disponível em Nintendo Switch A partir de 25 de março. As novidades, porém, não param por aí.

Apresentado com uma performance teatral jogável durante o último Nintendo Direct, Kirby and the Lost Land nos empurrará para um cenário abandonado e desconhecido, que teremos a tarefa de explorar em busca de oscilar de Ele foi sequestrado por um exército de monstros.

“Para salvar seus amigos, Kirby parte em uma jornada com o curioso Elfilin, que ele conhece no Novo Mundo”, diz o comunicado de imprensa da Nintendo.

Em uma aventura avassaladora, os jogadores podem usar uma variedade de capacidade Kirby para combater inimigos e navegar por mundos 3D vibrantes. Um lugar os espera onde a natureza e as civilizações do passado se fundiram para criar uma série de áreas de plataforma desafiadoras. Ao sair para libertar um Waddle Dee cativo, pode ser útil explorar todos os cantos e recantos para salvar o máximo que puder ao longo do caminho.

Além dos recursos de cópia distintos de Kirby, haverá alguns Novas adições Para seu repertório: habilidades de transcrição cavando e explorando. Drill permite que você mergulhe no chão e ataque inimigos de baixo com um golpe poderoso, enquanto Scout permite que você veja inimigos distantes.

Kirby também pode ter uma co-estrela em sua aventura. É possível que outro jogador possa participar da jornada como Waddle Dee Helper. Os jogadores podem lançar uma variedade de ataques com sua lança e podem facilmente mudar para modo cooperativo Para dois jogadores no mesmo console compartilhando Joy-Con.



Kirby and the Lost Land, um dos líderes da campanha

Kirby and the Lost Land também oferece A cidade de Waddel, que é o centro da aventura. A cidade crescerá cada vez mais com base no número de Waddle Dee salvos. Muitas lojas serão abertas e os jogadores poderão desfrutar de alguns dos jogos favoritos dos cidadãos. Kirby também pode ajudar no Bar Waddle Dee.

Os jogadores precisarão preparar rapidamente os pedidos dos clientes para mantê-los satisfeitos e obter uma pontuação alta. Em Waddle Dee Town você pode conhecer Erudito Waddle Dee que lhe dará dicas úteis. Ao entrar online, com base nos dados globais da operadora, você pode obter alguns detalhes, incluindo o número total de Waddle Dee salvos em todo o mundo e a possibilidade de copiar os mais populares na época.

Este ano também marca o 30º aniversário da série Kirby e, a propósito, Quem é o Papel de parede pode ser baixado.