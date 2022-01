WhatsApp, podemos perder nossa conta: um golpe grave em vigor

Novo golpe no WhatsApp para roubo de conta. Um amigo falso inicia uma conversa que pode ser muito perigosa. Como se proteger de fraudes.

O perigo vem de todos os lugares. E-mails, mensagens e telefonemas E também O WhatsApp podem ser fontes Golpes mais ou menos graves. A atenção nunca deve diminuir se você não quiser correr o risco de perder dinheiro, privacidade e até l’ conta. Os golpistas estão constantemente inventando novos truques para enganar as vítimas desavisadas. Eles inventam maneiras mais sutis de desbloquear uma rede de segurança e alcançar objetivos sinistros. Para se defender de ataques você tem que saber Como acontece o engano? E trabalhe para ignorar a mensagem e denunciar o ocorrido às autoridades.

Atenção WhatsApp: esta mensagem pode nos obrigar a trocar de smartphone

WhatsApp, um novo golpe que rouba a conta

A polícia postal alerta os cidadãos sobre um Novo golpe Com o objetivo de roubar uma conta do WhatsApp. Golpistas correm, ninguém sabe como, para conseguir número de telefone da vítima. Infelizmente, a questão da privacidade quando se trata de redes sociais e afins perde sua relevância e fica fácil para os hackers encontrarem dados pessoais e realizarem fraudes.

Políticas falsas e alertas de fraude: é assim que eles nos dão um seguro falso

O golpe mais recente vê o invasor fingindo ser um amigo da vítima pretendida. Ele começa enviando uma mensagem que inicia uma conversa de bate-papo a partir da qual a confiança é estabelecida. Em algum momento, o golpista pedirá ajuda dizendo que enviou um e-mail por engano Código de seis dígitos Por isso banir o WhatsApp. O pedido seria escrever esses seis números e enviá-los a ele para resolver o problema. Fazer isso abrirá um buraco perigoso na rede de segurança e os criminosos poderão Acesse nossa conta.

Como se proteger de fraudes

Conhecendo o golpe, apenas ignore a mensagem para se proteger do golpe. Por outro lado, se o código for enviado, a conta estará em risco e será necessário Desinstale o aplicativo imediatamente Mesmo que isso signifique perder todas as conversas no WhatsApp. Mesmo que possamos rastrear os golpistas e nos defender contra o novo golpe, em breve poderemos sofrer outro ataque e depois outro ataque. Portanto, você deve estar atento às operações que são realizadas nas redes sociais ou em geral na Web. Nunca forneça informações pessoais, Responda a pedidos especiais, envie emoticons ou Clique no link. Estes, de fato, são os meios usados ​​pelos bandidos para violar a privacidade e realizar ações ilegais.