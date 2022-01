Android 12L Beta 2: vamos descobrir o que há de novo

Depois de algumas horas de inúmeras novidades Android 13 sobre o novo sistema ativar google assistente, a Nova interface de usuário para reproduzir dispositivos de áudio, uma Semelhante ao Handoff da Apple E uma maneira mais fácil scansionare i qr codeAnunciada a gigante de Mountain View Android 12L Beta 2 com um mundo de novidades empolgantes.

Quantas novidades interessantes na Beta 2 do Android 12L

A capacidade de ativar o Google Agenda novamente está disponível clicando no widget Visão geral.

Novas e interessantes animações foram introduzidas para abrir o painel liga/desliga nas configurações rápidas.

Existe um novo atalho para ativar o modo tela dividida Enquanto um aplicativo está aberto no PiP (Picture-in-Picture) em primeiro plano.

Há um novo ícone para a tecla de acesso à câmera e ao microfone.

“Pin to top” foi renomeado para “Slip top”.

Um novo gráfico de painel “pressione e segure o botão liga / desliga” foi introduzido em relação à ativação do Google Assistant após um pressionamento longo do botão liga / desliga.

Há um novo atalho para ativar o modo Avião.

cláusula “relógio de linha duplaQue apresenta o novo design de duas linhas do relógio.

Quem está usando o Android 12L beta 2?

O firmware S2B2.211203.006 para Android 12L Beta 2 está disponível para download como imagem de fábrica ou via OTA para os seguintes smartphones:

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL

Google Pixel 4

Google Pixel 4XL

Google Pixel 4a

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Google Pixel 6

Google Pixel 6Pro

Obviamente, o design também pode ser testado via Android Emulator e navegador do google Ele exige que os desenvolvedores compartilhem o máximo de feedback e informações úteis possível por meio do aplicativo Android Beta Feedback ou da comunidade Reddit Android Beta.