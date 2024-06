O que resta no final é arrepiante (vídeo)

Uma péssima aventura para o dono de uma Ferrari que pegou fogo. Aqui está o que sobrou da bola de fogo.

Relembre o período em que surgiram os primeiros carros elétricos Eles começaram a chegar Na Itália, certo? Durante esse período específico, espalhou-se o falso mito de que estes veículos queimavam com mais frequência – e sem motivo real – do que os carros movidos a gasolina ou diesel. Posteriormente, foi negado um boato de que, sim, os carros elétricos provocam incêndios que são mais difíceis de apagar do que os incêndios tradicionais. Mas mesmo os carros movidos a gasolina muitas vezes pegam fogo após um acidente, como nos lembra a história de hoje.

Certamente você vê um carro pegando fogo mesmo sem isso Ninguém se machucou Não é uma coisa agradável de se fazer, mas se for um supercarro caro e pegar fogo, é uma visão ainda mais assustadora de se ver, especialmente para um cliente que acabou de comprar o carro ou um entusiasta que nunca gostaria de ver algo semelhante. .

Desta vez, uma Ferrari se envolveu em acidente semelhante. O carro e o que sobrou dele pegaram fogo quando os bombeiros finalmente apagaram o fogo depois de muito esforço e muitos litros de água e espuma. Carro de luxo. Veja o que acontece quando um carro pega fogo assim.

A Ferrari pegou fogo

Ferrari FF É um carro muito especial da marca Maranello: é na verdade um supercarro de quatro lugares, equipado com um potente motor V12 de 660 cv mas acima de tudo, é declarado nos anos de produção – de 2011 a 2016 – como uma Ferrari capaz de se mover em qualquer tipo de terreno graças ao inovador sistema de tração nas quatro rodas.

É isso O que sobrou da bola de fogo 264.334€ na sequência de um incêndio acidental ocorrido quando o automóvel, que um particular tinha alugado a um cliente, se incendiou subitamente, possivelmente devido a uma avaria ou a um componente que não tinha sido substituído. O carro se envolveu em um incêndio infernal e agora está completamente irreconhecível.

Obrigado pela quantia Reembolsado pelo seguro O proprietário levou o carro para a JR Garage, empresa que restaura carros muito danificados. Enquanto isso, no Instagram, alguém zomba do desastre: “Ferrari Torrada” Alguém escreve abaixo das fotos postadas na Internet após o desastre. Sim, o churrasco mais caro já visto no planeta.