Um conhecido vazador fala sobre os planos da Square Enix para Final Fantasy 9, Dragon Quest, Kingdom Hearts e muito mais.

Informações Midori sobre os jogos da Square Enix

Midori explicou isso em uma série de tweets Final Fantasy 9 remake Ainda está em desenvolvimento. Não foi cancelado, mas foi previamente trabalhado por uma equipe externa: porém, a Square Enix não ficou satisfeita com o que havia sido alcançado e trouxe de volta a produção internamente. O desenvolvimento já está bem avançado neste momento, mas a fonte não tem informações sobre que tipo de remake será (não se espera que esteja no nível de Final Fantasy 7 Remake) e não tem data de lançamento. É possível que chegue no final de março de 2025, mas isso não é certo. Ele também confirma que será um jogo multiplataforma.

Ele então acrescenta que a Square Enix fornecerá algumas novas informações sobre seus jogos no siteGaleria XboxMas Midori não sabe o que são esses produtos. Porém, no Nintendo Direct, Dragon Quest 2D-HD estará presente e afirma que não será apenas o terceiro jogo, mas sim toda a trilogia. No entanto, não parece haver surpresas no Summer Game Fest.

Finalmente, parece que podemos esperar descobrir novas informações sobre Missing Link – o jogo para celular Kingdom Hearts – e a colaboração com Fortnite, antes de receber informações sobre… Corações do Reino 4.

Se você está curioso sobre os próximos anúncios, foi mencionado oficialmente quais jogos não veremos e com certeza estarão no Summer Game Fest Showcase.