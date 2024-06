ChatGpt está fora do ar em todo o mundo, aplicativo e site não funcionam

Para muitos, a julgar pelos comentários no X de 4 de junho, foi um dia particularmente complicado. “paraA interrupção do ChatGpt tornou-se como perder eletricidade. Como eu trabalho?», pergunta o usuário? O chatbot de IA aberto é Ele sofreu um mau funcionamento que durou horas. A descida começou por volta das 8h e se resolveu lentamente após o almoço. Então, novamente, a energia caiu à tarde. Os relatórios vêm em grande parte dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, mas mesmo aqui na Itália, quando tentamos perguntar algo ao ChatGpt, a resposta volta: «Sua última solicitação não teve êxito. Tente novamente». Também parece haver uma falha no site: a tela de chat com a IA não carrega. Então parece haver uma falha mundialmente.