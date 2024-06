O adaptador oficial para usar PS VR2 no PC: data de lançamento, preço e compatibilidade com Steam

O preço do adaptador PlayStation VR2 é 59,99 euros : Estará à venda no PlayStation Direct e em varejistas selecionados. Os jogadores também precisarão de um cabo DisplayPort (vendido separadamente) compatível com DisplayPort 1.4.

A Sony Interactive Entertainment anunciou isso PSVR2 O headset de realidade virtual do PlayStation 5 será compatível com i PC a partir de 7 de agosto o dia em que será disponibilizado Conversor oficial Para conectar o fone de ouvido ao computador.

Recursos e requisitos mínimos do PS VR2 no PC

vamos ver requisitos Para usar o PS VR2 no seu PC:

Sistema operacional – Windows 10 64 bits/Windows 11 64 bits

Processador – Intel Core i5-7600/AMD Ryzen 3 3100 (requer arquitetura Zen 2 ou posterior)

RAM/Armazenamento – 8 GB ou mais

GPU/placa gráfica – NVIDIA GeForce GTX 1650 ou posterior (requer arquitetura Turing ou posterior) | Série NVIDIA RTX | AMD Radeon RX 5500XT ou posterior | AMD Radeon RX 6500XT ou posterior (para desempenho ideal, recomendamos uma placa gráfica NVIDIA GeForce RTX 3060 ou AMD Radeon RX 6600XT)

DisplayPort – DisplayPort 1.4 (deve ter uma porta de saída DisplayPort padrão ou Mini DisplayPort)

USB – apenas conexão direta

Bluetooth – Bluetooth 4.0 ou posterior

Adaptador PS VR2 no PC

todos o que deveria ser feito É para conectar o PS VR2 com um adaptador e cabo DisplayPort 1.4, baixar o aplicativo PlayStation VR2 e o aplicativo SteamVR do Steam e jogar jogos do Steam.

Os jogadores do PlayStation VR2 que usam o adaptador poderão fazê-lo Compre jogos diretamente do Steamincluindo títulos como Half-Life: Alyx.

No entanto, haverá uma série de Diferenças Entre usar o fone de ouvido no PS5 e no PC. HDR, feedback de fone de ouvido, rastreamento ocular, gatilhos adaptativos e feedback tátil (exceto vibração) não estão disponíveis ao jogar no PC.

Em vez disso, eles são Apoiar Outros recursos como gráficos 4K (2.000 x 2.040 por olho), campo de visão de 110 graus, detecção de toque de dedo e tela transparente, bem como visualização preferencial (sem rastreamento ocular) e áudio 3D em jogos suportados.