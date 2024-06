Um aviso urgente do Google a todos e devemos tomar as medidas necessárias: “Alerta de Segurança Máxima”

Manter o seu software atualizado não é apenas uma questão de eficiência, mas acima de tudo de segurança.

Recentemente, o Google lançou Aviso de máxima urgência O que interessa a todos os usuários de seu famoso navegador, Google Chrome. Este aviso surge após a descoberta de A Fraqueza crítica O que pode colocar em risco a segurança de milhões de usuários em todo o mundo. Manter seu software atualizado é sempre uma boa prática, mas desta vez é É especialmente importante agir rapidamente.

A segurança online tornou-se agora uma das principais prioridades para a maioria dos utilizadores da Internet e grandes empresas tecnológicas como a Google trabalham incansavelmente para proteger os seus utilizadores. No entanto, as ameaças aos dados dos utilizadores estão em constante evolução Mesmo as soluções mais avançadas precisam ser constantemente atualizadas Para enfrentar novos desafios.

O Google confirmou recentemente a descoberta de uma nova falha no navegador Google Chrome, que é classificada como “dia zero”. Este tipo de vulnerabilidade é particularmente perigoso porque Já foi explorado ativamente por criminosos cibernéticos. A vulnerabilidade foi identificada usando Código CVE-2024-5274foram alertados os especialistas em segurança do Google, que rapidamente trabalharam para lançar uma correção.

Um novo bug alerta usuários do Google Chrome

Para quem não está familiarizado com o termo, a ameaça do “dia zero” é uma Uma vulnerabilidade de segurança desconhecida pelo fabricante do software No momento da sua descoberta já tinha sido utilizado para lançar ataques. Isto torna necessária uma intervenção rápida para evitar danos potenciais.

Obrigatório para usuários do Google Chrome Certifique-se de ter a versão mais recente do navegador instalada Para se proteger desta ameaça. A versão segura para Windows e Mac é 25.0.6422.112/.113, enquanto é 125.0.6422.112 para Linux.

Para verificar a versão instalada No seu dispositivo, basta abrir o Chrome e tocar em Três pontos No canto superior direito, selecione “Guia“E então”Sobre Google ChromeSe a versão instalada for mais antiga, isso é necessário atualizar Imediatamente.

Aliás, este aviso não é o primeiro que o Google lança em maio. na verdade, Três atualizações importantes foram lançadas no mês passado, todos projetados para solucionar vulnerabilidades de dia zero. Portanto, essas atualizações oportunas são importantes para garantir que os dispositivos não sejam expostos a possíveis ataques.

Assim que a nova atualização for instalada Em teoria, os hackers não podem mais explorar a vulnerabilidade. Porém, se o software não for atualizado, o risco de ataque permanece. Portanto, a cibersegurança depende não só da atenção das grandes empresas aos utilizadores, mas também da rapidez de resposta destes aos avisos.