Campanha cooperativa não terá matchmaking online, Xbox sugere Discord – Nerd4.life

Segundo um porta-voz X-Boxo humor Campanha cooperativa Halo Infinite Não incluirá nenhuma função de Matchmaking online, mesmo depois de publicar a versão completa deste modo. Além disso, a Microsoft sugeriu o uso do Discord.

lá discurso oficial O Xbox afirma: “O matchmaking online não estará disponível com a versão final do co-op. Recomendamos que você continue usando o Halo LFG e o novo recurso de chamada de voz do Discord no Xbox para encontrar jogadores com quem criar um jogo. Continue jogando o beta. ”

Portanto, parece que para encontrar outros jogadores dispostos a jogar será necessário aproveitar as funções externas do Xbox. Um deles é o Discord, que recentemente foi disponibilizado para um número limitado de jogadores. Como indicamos, esta é uma função de bate-papo por voz, que pode ser usada diretamente no Xbox (One e Series X | S).



Master Chief e Cortana de Halo Infinite

em relação a aura infinitaPara muitos jogadores, isso pode não ser um grande problema, pois eles provavelmente jogarão o modo de campanha cooperativo com um amigo em vez de um estranho. De qualquer forma, é sempre frustrante perder alguns empregos.

Por fim, destacamos que alguns vazamentos de vídeo mostram opções de Forge e personalização.