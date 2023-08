Armored Core 6: Vídeo comparando versões de PS5, Xbox Series X|S e PC

O amante de tecnologia revela no vídeo que o game oferece duas opções gráficas nos consoles, qualidade e desempenho. O primeiro oferece resolução nativa de 4K PS5 e Xbox Série X Com uma taxa de quadros média em torno de 40fps. Porém, por não ser em granito, esta pose não parece particularmente adequada para um movimento vivo.

Uma taxa de quadros dançante no Xbox Series S

sobre Xbox Série S Em vez disso, encontramos uma resolução nativa de 1440p com qualidade predefinida e atualização com desempenho. As metas de taxa de quadros são as mesmas da série X, mas raramente são alcançadas em ambos os casos e, em particular, no segundo caso, o fps está em torno de 45 – 55 fps. O console também possui sombras, reflexos e outros detalhes de qualidade inferior ao PS5 e Xbox Series X.

A versão para PC tem boa otimização e provavelmente oferecerá a melhor experiência, se o hardware permitir. o tempos de carregamento Em vez disso, eles são quase idênticos em todas as plataformas, com o Xbox Series S e o PC apenas alguns décimos de segundo à frente.