“Não há comparação entre PS3 e PS5” – Nerd4.life

Muitos jogadores ainda estão assistindo O Último de Nós Parte 1 Com muito ceticismo, apesar do longo vídeo que a Naughty Dog fez para apresentar a jogabilidade e as mudanças feitas na nova versão. Jonathan Benignos, Artista Têxtil Ambiental Sênior da Naughty Dog, falou no Twitter para defender o jogoDeclarando isso “Não há comparação“Entre a versão PS5 e a versão original PS3 para quem já teve a oportunidade de experimentar os dois pads à mão.

Comentário de Benaious, que também mencionou que a versão para PC de The Last of Us Part 1 será lançada logo após o PS5, em resposta a um usuário que criticou o jogo dizendo que o preço é muito alto em sua opinião quando comparado. dentro Poucas mudanças Feito na jogabilidade original.

“Caro Jonathan”, diz o usuário Waylander Protoss, “as pessoas ficaram tão empolgadas quando foi anunciado que as melhorias na jogabilidade foram anunciadas e esperavam que The Last of Us Part 2 subisse de nível pelo preço pedido”. “As atualizações gráficas são incríveis, com certeza, mas acho que o preço deve cair.”

Em resposta, Benaious explicou que ao experimentar os dois jogos, tanto o PS3 quanto o PS5 originais, as diferenças são claras. O artista da Naughty Dog explicou ainda que Mecânica do jogo A partir da segunda parte de The Last of Us, como se curvar e deitar no chão, não foi renderizado porque teria destruído o equilíbrio da experiência original.

Benainous responde: “As pessoas reclamam da jogabilidade ao assistir a um vídeo, mas ninguém nunca colocou a mão no console”. “Tendo jogado ambos, não há comparação entre PS3 e PS5. Ser capaz de rastrear simplesmente quebraria a jogabilidade e os espaços de combate do original, já que não foi originalmente construído dessa maneira.”

Esta não é a primeira vez que os desenvolvedores da Naughty Dog assumem a defesa do jogo. Algumas semanas atrás, o animador de filmes Robert Morrison foi ao Twitter para explicar por que o novo lançamento não é um “ganhar dinheiro”.

Lembramos que The Last of Us Part 1 estará disponível a partir de 2 de setembro Para PS5 e posterior também para PC.