Lave um Porsche GT3 muito sujo: veja o que acontece (vídeo)

Desta vez, Larry Kosella da AMMONYC teve o prazer de fazer o Porsche GT3 992. O lindo é de um modelo inusitado, mas muito difícil de limpar.

Ao longo de sua história, a Porsche lançou seu próprio estilo e fez milhões de fãs sonharem com ele. A linha GT3 de alta performance foi lançada em 1999 nos modelos 996. As razões pelas quais os técnicos de Stuttgart espremeram todos os cavalos de potência do motor tiveram a ver com a homologação com a FIA ​​GT3 Cup. De fato, o primeiro GT3 ao longo de sua história foi uma era no Porsche Carrera National and Regional Cup Championship e GT3 Cup Challenge Series, bem como na Porsche International Cup em apoio ao Campeonato Mundial de Fórmula 1.

O primeiro GT3 nasce para corridas, não havia elementos de “estrada”. Era um carro esportivo nu e cru, sem componentes que pudessem pesar. Pelos bancos traseiros, insonorização, altifalantes traseiros, tecto de abrir e ar condicionado. O que fez a diferença, é claro, também foi o motor de seis cilindros padrão com um cárter seco embutido. Em Stuttgart, eles projetaram um motor especial naturalmente aspirado, baseado na unidade usada no Porsche 962 e 911 GT1. Os carros de corrida no ambiente de pista eram conhecidos como “Mezger”, o motor criado pelo designer Hans Mezger. O motor apresentava o cárter de cárter seco refrigerado a ar original do 911 com um tanque de óleo externo.

O 996 GT3 produziu 360 hp (265 kW) em comparação com 300 hp (221 kW) para o 996 padrão. Uma grande diferença chamou a atenção dos fãs logo de cara. O motor GT3 era semelhante ao 962, totalmente refrigerado a água, baseado no mesmo cárter. A diferença é que o GT3, como o 959 refrigerado a ar e refrigerado a água, usa dois cabeçotes, cada um cobrindo um banco de três cilindros. Tudo é projetado para o máximo desempenho. O GT3 foi lançado com suspensão rebaixada e recalibrada, freios maiores, rodas mais leves e um novo para-choque dianteiro com spoiler traseiro para maior downforce. E assim o carro foi fixado no chão.

5 anos depois, em 2004, a Porsche aproveitou a reestilização do 996 para lançar o novo GT3. A potência do motor foi de 381 hp (280 kW) e torque de 284 lb-ft (385 Nm), 80% do qual estava disponível a partir de 2.000 rpm. O GT3 usava uma carroceria Carrera 4, mas com um desempenho completamente diferente. De 0 a 100 km/h, o carro corria em 4,5 segundos, enquanto o quarto de milha acontecia em apenas 12 segundos. Excepcional piloto e testador, Walter Ruhrl, completou o Nürburgring Nordschleife em seu novo GT3 em 7 minutos e 56 segundos, um feito heróico que a casa de Stuttgart usou para anunciar o supercarro.

Lavagem de carros Porsche GT3

A popularidade do carro cresceu cada vez mais. A Porsche pegou a onda ao revelar também uma versão do GT3, rebatizada de RS, que era mais focada na pista. RS significa RennSport, que significa literalmente “esporte de corrida” em alemão. Em 2006, a Porsche apresentou o 997 GT3 com um novo motor de seis cilindros de 3,6 litros com 415 cv (305 kW). O desempenho foi ótimo. O carro levou apenas 4,1 segundos para ir de 0 a 100 km/h e a velocidade máxima foi de 311 km/h. Três anos depois, a versão atualizada chegou, com 20 cavalos de potência extras e opções interessantes, como suportes dinâmicos do motor e um eixo dianteiro levantado pneumaticamente para compensar a menor distância ao solo.

O 991 GT3 foi apresentado no Salão Automóvel de Genebra de 2013. Os olhos estavam imediatamente nas linhas mais agressivas e no novo motor V6 de injeção direta de 3,8 litros produzindo 475 cv (349 kW) a 8250 rpm. A transmissão de dupla embreagem Doppelkupplung (PDK) foi adicionada ao recurso de direção da roda traseira. O GT3 foi capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 3,5 segundos, enquanto o quarto de milha em 11,2 segundos a 203 km/h. Em 2017 foi a vez da versão atualizada 991.2 GT3 com desempenho incrível. Pela primeira vez, 500 cv foram alcançados.

E assim chegamos ao Porsche da Coselia, o 992 GT3, que foi colocado à venda em fevereiro de 2021. O 992 GT3 está equipado com um motor de seis cilindros em linha atualizado de 4,0 litros que produz 510 cv (375 kW) a 8.400 rpm e 470 Nm. metros (347 lb-ft) de torque a 6250 rpm. O 992 GT3 voa de 0 a 100 km/h em 3,4 segundos. O spoiler traseiro possui suportes de gravata borboleta com maior downforce do que os modelos GT3 mais antigos. É o mais rápido de sempre, com uma velocidade máxima de 320 km/h e uma caixa de velocidades PDK de dupla embraiagem de sete velocidades ou manual de seis velocidades.

O carro mostrado no vídeo, que é vermelho brilhante, precisava de uma boa revisão. O grande GT3 exigiu imediatamente uma lavagem e limpeza completas com um produto específico da oficina. Embora possa parecer uma tarefa simples, cada procedimento individual envolve o uso de equipamentos de alto nível e muita experiência. O técnico utilizou um aspirador de pó para retirar a sujeira acumulada. Observe a dificuldade de extrair folhas presas. Depois disso, o carro foi levantado o que é uma ótima oportunidade para os verdadeiros entusiastas darem uma olhada mais de perto na parte inferior E todos os acessórios aerodinâmicos do carro. A perspectiva é muito emocionante, e Larry Kosella mostrou todos os detalhes de um supercarro.

O trabalho é feito nos mínimos detalhes, para não poupar esforços. O objetivo é fazer o GT3 brilhar como nunca antes. A pintura vermelha do carro foi meticulosamente escolhida para devolver o modelo à sua antiga glória. Kosila Syed. Também vá fundo na lavanderia Este é um Mercedes muito antigo. Outro caso interessante foi o caso relativo Para o lendário lava-rápido Lamborghini Countach, deixado para apodrecer por 20 anos em uma garagem. Observe como Kosilla usa a lixadeira e depois polia o corpo. após longo tratamento, Notamos que o GT3, sob a luz, mudou a opacidade que inicialmente gostávamos. Os técnicos mais famosos da Big Apple conseguiram fazer um Porsche brilhar, como se tivesse acabado de sair da fábrica de Stuttgart. O antes e depois não pode faltar. No final do vídeo, o gás vai fazer você sorrir novamente. Deixamos você assistir ao vídeo sem revelar outros detalhes.