Jogo dos Cavaleiros da Velha República banido, adiado indefinidamente, Schreier – Nerd4.life

Grandes problemas na casa de Aspyr Star Wars: Knights of the Old Republic Editiono interessante projeto exclusivamente para PS5 e PC, que aparentemente foi adiado indefinidamenteCom o desenvolvimento atual pausa Pendente de resolução de várias questões internas, de acordo com a Bloomberg.

Com base no que foi dito antes Jason Schreyer da BloombergE, de acordo com fontes internas que foram questionadas, a equipe da Aspyr Media parece estar com problemas no momento, com incertezas sobre como implementar o Star Wars: Knights of the Old Republic Remake Project.

Aparentemente, o diretor de arte Jason Minor e o diretor de design Brad Prince também de repente disparadoAmbos no final deste mês, o desenvolvimento está agora em completa desordem. Em uma série de reuniões ao longo de julho, os gerentes da Aspyr disseram aos desenvolvedores que o projeto deveria ser interrompido, enquanto a empresa procurava novas pessoas para continuar trabalhando.

Parece que em 30 de junho de 2022, Aspyr preparou um experimental A partir do jogo, uma “seção vertical” é capaz de mostrar seu conteúdo e características, a ser apresentada à Lucasfilm Ltd e Sony, parceiras do projeto. Os desenvolvedores estavam completamente confiantes no que conseguiram e estavam confiantes nos resultados da demonstração, então o desenvolvimento dos eventos surpreendeu a todos.

Na semana seguinte, a Aspyr demitiu seu diretor de design e diretor de arte, nenhum dos quais comentou oficialmente, mas o segundo, com base em algumas postagens nas redes sociais, deu a entender que a demissão veio de maneira surpreendente e inesperada.

De acordo com uma fonte próxima ao tema, que acompanhou as discussões em andamento dentro da equipe, parece que a demonstração exigiu uma quantidade desproporcional de recursos, tempo e dinheiro para ser concluída e que o curso atual do projeto Não é realmente sustentável pela equipe. Outro ponto problemático é a linha do tempo, com previsões de tempos de desenvolvimento um tanto falhas: enquanto a linha oficial da equipe era, anteriormente, o fato de poder lançar o jogo até o final de 2022, os desenvolvedores informaram que um período de lançamento mais longo provavelmente ser 2025.

Uma das maiores surpresas foi Star Wars: Knights of the Old Republic Remake no PlayStation Showcase em setembro de 2021, pois foi apresentado com um teaser trailer exclusivo para PS5 e PC (Thunderstorm). O projeto imediatamente pareceu um grande salto de qualidade para a Aspyr, até então era especializado principalmente em transporte e suporte ao desenvolvimento. Ela recentemente teve ajuda da Saber Interactive, mas parece que não foi suficiente para resolver os problemas, pelo menos segundo relatos da Bloomberg.