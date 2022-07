Como acompanhar a transmissão da Fantasy Soccer TV no Twitch e se inscrever no canal

Contração muscular É um dos serviços fluxo de vídeo O mais utilizado no mundo e também fantasia futebol tvno ar a partir de maio de 2022, não poderia deixar de pousar no pódio roxo.

em mim Contração musculardiferente YouTubeNo entanto, a cena é dominada pelos conteúdos transmitidos na transmissão ao vivo: também fazemos transmissões ao vivo, quase sempre às 15:00, e em nosso canal anunciamos todas as notícias e prévias e damos dicas e informações úteis aos usuários do chat para derrotar o concorrência.

É por isso que o aconselhamos a fazê-lo Inscreva-se em nosso canal Twitch-Ative as notificações para serem notificadas a qualquer momento fantasia futebol tv Transmissão ao vivo: veja como.

Como se inscrever no Twitch

É possível assistir a transmissões ao vivo no Twitch mesmo sem assinar o serviço, mas para aproveitar ao máximo a plataforma e Digite no bate-papo Para interagir diretamente com quem você está visualizando, você deve estar registrado e conectado corretamente. Para fazer isso, você precisa se conectar a um programa Site oficial da TwitchE a Clique em “Assinar” No canto superior direito, faça login (também com suas credenciais do Facebook) ou digitando manualmente seu nome de usuário, senha, endereço de e-mail e data de nascimento. Ao final dessas operações, clique em “Registrar” no final do formulário.

por Inscreva-se pelo aplicativo Twitchque você pode baixar aqui para android ou Aqui para iOSVocê deve clicar no botão Assinar e preencher o formulário, conforme mostrado acima. Após concluir o procedimento, você precisará ler o e-mail que chegará automaticamente ao endereço utilizado para o cadastro e confirmar o cadastro.

Como se inscrever em um canal no Twitch

Para se inscrever Nosso canal Twitchbasta clicar por aqui e pressione a tecla roxa com o coração pequeno e a palavra “continuar”; Ou, no painel do aplicativo, procure por “Futebol de fantasia(O ícone FC é branco sobre um fundo azul escuro) e, como mencionado acima, clique no botão roxo com o coração pequeno e a palavra ‘Continuar’.

Como ativar as notificações no Twitch

Para ser notificado instantaneamente sobre um jogo de fantasy de futebol ao vivo, assim que for lançado Canal da Twitch A partir do Fantacalcio, basta clicar no botão que representa um sino branco sobre um fundo roxo. Ao fazer isso, você receberá uma notificação em seu telefone sempre que o canal iniciar uma nova transmissão.