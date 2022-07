Alfa Romeo, o 33 Stradale está pronto para renascer? Aqui está (vídeo)

Surgiram na Internet fotos do futuro Alfa Romeo 33 Stradale, que é um dos modelos que o chefe da marca sonha em voltar à produção.

Comprometido com a F1, mas com futuro definitivamente na balança, Alfa Romeo Ela começou a mudar de pele. De fato, o redesenho decisivo da marca começou depois de anos em que os modelos eram raros no mercado. depois, depois StelvioDecida apostar forte agora tonal, um SUV que pretende roubar quotas de mercado às grandes marcas que hoje dominam o segmento na Europa. Estamos esperando para entender como será lá BrennerPrevisto para estrear no próximo ano, os rumores estão crescendo sobre os próximos carros que podem acabar em produção em série.

O Tonale é o primeiro Alfa Romeo também totalmente elétrico, tecnologia que agora se parece com o futuro do carro. As principais montadoras iniciaram uma reformulação completa de sua linha há vários anos, que será totalmente eletrificada nos próximos 10 anos. De fato, a partir de 2035, a construção de motores de sucção de calor será proibidaenquanto quem comprou anteriormente ainda poderá continuar girando, levando ao fim da vida útil do veículo. E a Casa de Milão, como as outras, está se adaptando a essa mudança.

Há muitas ideias circulando na rede sobre os próximos movimentos de Biscione no mercado. Entre os primeiros carros totalmente elétricos da Alfa Romeo, o Giulia deve ser o sedã de quatro portasmas também há ofertas de outro carro que fez a história da marca italiana circular online, quem – qual JULIETA Ele acabou de sair das linhas de montagem há dois anos, mas muitos entusiastas adorariam vê-lo de volta à estrada Em um novo visual. Há também aqueles que correram o risco de que esse avanço elétrico pudesse levar à conclusão desse projeto que não havia sido colocado em prática anteriormente. Disco voadorO carro-conceito que foi produzido nos anos 50 e que foi apenas um exercício de estilo que então não encontrou uma porta em um modelo real.

Alfa Romeo, “Dream” 33 Stradale está de volta

O programa apresentado pelos líderes da marca italiana, que vai até 2030, fala de uma série de novos veículos (pelo menos 5) que vão enriquecer e renovar toda a frota de carros Alfa. E também se fala de um modelo icônico que fez a história da casa italiana: vamos falar sobre issoAlfa Romeo 33 Stradalque retornará em um visual completamente novo e semi-futurista.

entre sonhos Aprenda Jean-Philippealém da marca, haverá este modelo, além de Aranha “Dueto”. Tudo para manter vivo o valor emocional da marca e sua história, sem trair expectativas mais teimosas e passadas. O 33 Stradale permanece até hoje um dos carros mais bonitos já produzidos pela casa italiana, que foi comercializado na década de 1960, ou seja, de 1967 a 1969. Autodelta, que produziu apenas 19 modelos. Era uma verdadeira jóia, não só pelas linhas elegantes e desportivas ao mesmo tempo, mas também pelo motor com o qual estava equipado, o 230 HP 2000 V8.

Para o novo 33 Stradale, a Alfa Romeo estará disposta a colaborar com a Sauber Engineeringque tem parceria na F1 e com a qual já desenvolveu modelos como Júlia GTA E a GTam. E para o Biscione, isso seria a realização de um sonho que já está em nossas mentes desde 2018, quando a alta administração pensou em um supercarro de motor central. Há quem fale de um possível V6 já visto no Giulia e Stelvio com 630 cv, mas em novas ideias Stilants A direção milanesa também quer produzir alguns modelos com motor elétrico, com potência próxima a 1.000 cv.

E como seu antecessor, o 33 Stradale será uma série limitada de 33 unidades, com preços que podem chegar a quase 500 mil euros. De acordo com os primeiros rumores vazados na rede, o visual lembrará não apenas o formato do modelo dos anos 1960, mas também o 8C, com um logotipo Alfa bem baixo e um amplo capô, que nas laterais possui uma matriz óptica de LED com quatro listras. Nas laterais dos suportes que também dão lugar às entradas de ar mais finas que se tornam mais onduladas na parte traseira do Alfa, que apresenta dois faróis redondos mais uma longa faixa que os conecta grosseiramente. Para vê-lo, parece uma mini Ferrari.