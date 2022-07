Oficialmente lançados em agosto de 2022, jogos gratuitos para PS4 e PS5 – Nerd4.life

A Sony Interactive Entertainment indicou oficialmente que jogos grátis Para PS4 e PS5 incluídos na assinatura PS Plus em agosto de 2022. Eles estarão disponíveis a partir de 2 de agosto. Está localizado em torno de:

Pacote Deluxe Cross-Gen do Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (PS4 / PS5)

Yakuza Like A Dragon (PS4 / PlayStation 5)

Pequenos Pesadelos (PlayStation 4)

Como esperado até agora, os jogos são exatamente os indicados no vazamento do Billbil-kun, que há vários meses anuncia quais títulos estarão no PS Plus de uma forma ou de outra.

O primeiro jogo grátis no PS Plus em agosto de 2022 é Tony Hawk Pro Skater 1 + 2; Estamos falando de um simulador de skate, que é exatamente a versão remasterizada dos jogos originais lançados em 1999 e 2000. Em nossa análise mostramos que “Os caras da Vicarious Vision dão vida nova a outra obra-prima inesquecível do passado. Tony Hawk’s Pro nos lembra Skater 1 +2 O que as palavras desafiam e divertem. Há alguma incerteza na taxa de quadros para alguns níveis, mas nada trágico, e nenhum modo de foto. se você quer descobrir um grande clássico pela primeira vez Se você está simplesmente procurando por um jogo de skate incomum, você não poderia pedir nada melhor.”

Yakuza como um dragão, é o segundo jogo free-to-play no PS Plus em agosto de 2022 e é um RPG japonês. Este é um novo começo para a série Yakuza: Como um novo personagem, Ichiban Kasuga, estamos em uma nova cidade. O sistema de combate também mudou, abandonando a antiga estrutura do jogo de ação. Você pode ler nossa análise neste endereço.

O mais recente jogo PS Plus de agosto de 2022 é Pequenos pesadelos, uma aventura de terror publicada pela Bandai Namco e já tendo uma sequência. É um título antigo, mas de alta qualidade. No papel de um pequeno personagem, teremos que nos mover dentro do cenário side-scrolling, com seções da plataforma e quebra-cabeças, que são assombrados por diferentes monstros. Aqui está a revisão.

Diga-nos, o que você acha dos jogos gratuitos do PS Plus em agosto de 2022? eu estava satisfeitoOu você estava esperando por algo diferente?