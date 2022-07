Fenyx Rising entre os jogos de agosto de 2022, vazará – Nerd4.life

De acordo com o Lumia Updates Report, entre os próximos novos jogos Xbox Game Pass para mim agosto de 2022 Para assinantes do serviço Microsoft haverá também Imortais da Fênix Ascendenteo popular mundo aberto da Ubisoft inspirado de várias maneiras em The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Para começar, o Lumia Updates é uma conta do Twitter que monitora de perto todas as alterações no banco de dados da Microsoft Store e, no passado, isso “acertou” mais do que apenas conselhos. Por exemplo, recentemente revelou a data de lançamento do FIFA 23 anteriormente.

Ao analisar as últimas alterações feitas no back-end da loja, foram encontradas evidências indicando o aparecimento de Immortals Fenyx Rising no Xbox Game Pass, que é representado pela palavra “PCI Eternidade“.

Pode não parecer confuso por si só, mas o Lumia Updates relata que scripts idênticos apareceram no passado antes de Watch Dogs 2, Assassin’s Creed Origins e For Honor chegarem ao catálogo do serviço. Portanto, há uma boa chance de que o mesmo aconteça com Immortals Fenyx Rising.

Ainda estamos falando sem pensar, então entenda assim. Felizmente, não teremos que esperar muito para descobrir, pois a Microsoft anunciará os jogos que estarão disponíveis no Xbox Game Pass na primeira quinzena de agosto da próxima semana.

Enquanto isso, já foram confirmados 4 jogos que estrearão no serviço do Dia 1 em agosto, incluindo o programa de gerenciamento do Two Point Campus.