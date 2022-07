A atualização 1.1.0 já está disponível, aqui estão as alterações – Nerd4.life

Antes de sua estreia na Store, a Nintendo lançou hojeAtualização 1.1.0 A partir de Xenoblade Chronicles 3que podemos considerar para todos os efeitos o primeiro dia do novo patch JRPG da Monolith Soft para Switch.

Conforme relatado pela NintendoEverything, esta é essencialmente uma pequena atualização, que permite que os itens incluídos no Expansion Pass sejam resgatados no lançamento e corrige alguns problemas não especificados para “garantir a experiência de jogo”. Especificamente, estas são as mudanças que foram feitas (traduzidas das notas oficiais em japonês):

Adicionada a capacidade de receber itens distribuídos usando o cartão de expansão. Após baixar o Expansion Pass, uma opção “Expansion Pass” será adicionada ao menu principal, permitindo que você receba itens distribuídos.

O menu principal agora pode ser aberto pressionando o botão X durante o jogo.

Vários problemas foram resolvidos para garantir uma experiência de jogo mais confortável.

Lembramos que Xenoblade Chronicles 3 estará disponível exclusivamente para o Nintendo Switch a partir de amanhã, Sexta-feira, 29 de julho de 2022. Se você ainda não leu, aqui está nossa análise do novo JRPG macio de monólito gigante.