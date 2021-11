Breath of the Wild com resolução de 8K, traçado de raios e edição de gráficos de última geração é impressionante – Nerd4.life

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Ele volta a ser o protagonista de um novo vídeo sobre processamento gráfico feito por modificadores para a versão jogável por meio de simulação no PC, permitindo-lhes aplicar mais Mudar a taxa no próximo ano como uma decisão 8K, traçado de raio e detalhes aumentados.

O resultado tem sido muito bom, pelo menos desde então ponto de vista artístico: Todos esses ajustes aplicados permitem que você obtenha gráficos de alto nível, como produções de última geração mais avançadas, mas eles obviamente distorcem a visão original do jogo para o Nintendo Switch, criando um efeito um pouco estranho.

No entanto, o aumento na resolução, um sistema de iluminação global que simula o traçado de raios e um aumento no nível de detalhe e distância visível são aplicados de forma notável por essas modificações mostradas por sonhos digitais, portanto, o trabalho realizado pelos mods é louvável, até porque o resultado não é necessariamente “bonito” do que o aspecto original do jogo, pois para este último deve-se levar em conta a direção artística veiculada pelos desenvolvedores.

Deve-se dizer, por exemplo, que um aumento no nível de LOD pode aumentar a sensação de Amplitude de opiniões O que já distingue o jogo no original, dando um equipamento adicional neste ponto. Como prova de que The Legend of Zelda: Breath of the Wild é rico em conteúdo oculto, recentemente descobriu-se que outro segredo foi descoberto sobre a queimadura de sol de Link, quando se começa a pensar que Breath of the Wild 2 pode estar no 2021 Game Awards.