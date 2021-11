The Last of Us 2 é o jogo mais vendido na PS Store do Black Friday 2021, apesar de estar no PS Now – Nerd4.life

A Black Friday 2021 está prestes a acabar e com ela as várias redes e plataformas de descontos. Os descontos também foram feitos no PlayStation, agora através de PS. Loja Nós podemos ver isso O último de nós 2 Este era o jogo Mais vendidos Deste período, embora também disponível no PS Now.

A informação pode ser obtida directamente na PS Store, através da secção dedicada aos descontos da Black Friday 2021. Como poderá verificar, ao organizar os jogos por categoria “Mais vendidos”, em primeiro lugar The Last of Us 2 aparece, seguido pelo inevitável GTA 5, Mafia The Definitive Edition, Jump Force e Rocket League. Obviamente não sabemos o volume de vendas, mas com certeza é um excelente resultado.



PS Store: The Last of Us 2 é o primeiro no “ranking” entre os mais vendidos

Também pesquisa a lista completa Jogos da PS StoreE, novamente via console, estamos vendendo que os únicos títulos com desempenho superior a The Last of Us 2 – no momento – são aqueles no PS Plus. E isso é um grande sucesso porque o jogo está disponível há um ano e meio e porque – como foi dito – também está disponível no PS Now. Com um menor investimento, é possível gerir o negócio da Naughty Dog e muitos outros durante um mês: não sabemos quantos assinantes receberam PS Now durante este período, pelo que é impossível perceber quais dos “modos de acesso” são preferido. o usuário.

