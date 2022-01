E’ stato rinviato para maltempo il lancio del satélite italiano Cosmo SkyMed, il secondo della nuova generazione, promossa dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dal Ministero della Difesa com il contributo del Ministero dellà Rice e Universit Rendono noto l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e o SpaceX. Il lancio, com um razzo Falcon 9 dell’azienda privada americana, está chegando em 24 de minério e seu ritmo em 00,11 de 29 gennaio.

“Con il nuovo lancio, di fatto chegarremo al sesto satellite operativo in orbita”, deu a todos a ANSA o presidente da Agência Espacial Italiana (Asi), Giorgio Saccoccia. “Tutti e quattro i satelite della prima generazione lanciati finora son infatti ancora operativi e son andati oltre la loro vita operativa nominale, ma è fundamentale lanciare in tempi rapidi in nuovi satelliti, in view di una naturale transiz”.

Le attese sono molte e importante, ha aggiunto Saccoccia, considerando che “la nuova generazione, più avanzata in termini di performance e con una maior risoluzione, segna un’evoluzione tecnologica”. I satelliti della nuova generazione hanno infatti sensori che permettono di osservare un stesso obiettivo con polarizzazioni diversificado durante lo stesso passagem: “grazie a queste caratteristiche – ha osservato – riescono a fornire moltiù siùrisati in serveno conservato prima generazione”. Assim como “nuove prospettive a livello internacionale: Cosmo SkyMed rientra infatti in una visione internacionale relativa all’uso dei dati, all’insegna della collaborazione”, tem ancora il presidente dell’Asi.

“I dati – ha aggiunto – sono oggetto di scambio e collaborazioni con vari partner internationali, in linea con accordi siglati fra agenzie o fra governi”. Eu dati dell’Osservazione della Terra, ha detto ancora Saccoccia, “sono unstrumento che può essere utilizzato, sia per scopi istituzionali sia per scopi comerciali” e che apre “una filiera di sviluppi e servizi”.

A segunda geração do Cosmo SkyMed confere o mesmo que o costellazione é “unmacchina molto sofisticata”, na linha com o gordo que “l’Osservazione della Terra está evoluindo para o verso dos sistemas completos e um bacino di utenze semiopre”. Quanto a nova costellazione per l’Osservazione della Terra messa in cantiere grazie ai fondi del Piano nacionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e che dovrebbe essere operativa nel 2026, Saccoccia ha detto che complementsinlari “franzi le tempo sueran costno” continuando a guardar al futuro: “penseremo anche alla terza generazione di Cosmo SkyMed.”