Você escreve em italiano, o aplicativo traduz em inglês perfeito

Este truque do Whatsapp é realmente incrível, você deve experimentá-lo! Você escreve em italiano e o aplicativo traduz em inglês perfeito: como você faz isso.

Esse segredo oculto permitirá que você fale inglês perfeitamente ao conversar no Whatsapp, mas pode ajudá-lo em todos os idiomas do mundo. Você não poderá mais ficar sem ele, surpreenda seus amigos.

Ao longo dos anos, descobrimos muitos truques para personalizar e tornar nossa experiência no Whatsapp única. Para acompanhar os tempos e a concorrência, muitas funções foram adicionadas (talvez algumas fossem desnecessárias), outras foram implementadas e assim por diante. Por exemplo, vamos pensar em como era esse aplicativo há cerca de dez anos, quando era gratuito no Android, mas pago com uma assinatura anual no iOS. Tudo mudou desde então.

Era uma vez, o aplicativo simplesmente permitia que você enviasse mensagens de texto gratuitamente, tudo o que era necessário era uma conexão com a internet. Foi o fim das mensagens de texto, depois integrou chamadas de Whatsapp, mensagens de voz, stories, videochamadas, chats em grupo e mil outras funções que usamos todos os dias sem nem perceber. Um passo gigantesco para o aplicativo líder mundial no setor de mensagens, que depois de anos ainda é capaz de suportar o peso da concorrência cabo.

Whatsapp, o truque para traduzir mensagens em todos os idiomas

O truque que pode realmente mudar sua vida é este: escrever sua vida no chat mensagem em italianoO aplicativo fará isso automaticamente traduza para uma inglês perfeito E sem erros. Agora vem a melhor parte: seguindo o mesmo mecanismo, você pode escrever Qualquer idioma do mundo!

Vamos descobrir como. Este truque é realmente fácil de usar no dia a dia porque é baseado em uma ferramenta que todos já experimentaram pelo menos uma vez: tradutor Google (ou Tradução Originalmente). Vamos baixar o aplicativo GBBoardO teclado oficial do Google para smartphones. O teclado será integrado ao Whatsapp automaticamente e entre as diversas funções convenientes, há também a opção de tradutor automático.

Como funciona: Abra o bate-papo, toque nos três pontos ao lado da barra de escrita e selecione Tradução. Agora será possível escolher o idioma em que você escreve (italiano) e aquele em que deseja traduzir sua mensagem imediatamente. Um segredo que faz você parecer bem e surpreender o destinatário do outro lado do bate-papo.