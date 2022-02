Xbox Game Pass, Microsoft corta preços no Oriente Médio: e na Europa? – Multiplayer.it

Xbox Game Pass obter um arquivo Preços mais baixos Em alguns paises Oriente Médio em fevereiro de 2022que não diz respeito à Europa no momento, mas abre um vislumbre, se nada mais, sobre a possibilidade de que as diferenças não sejam necessariamente incrementais para o serviço da Microsoft.

Os países afetados pela queda de preço do Xbox Game Pass sãoReino da Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidosque pertence a uma região completamente diferente da Europa em termos de condições econômicas e geopolíticas gerais, de modo que as iniciativas tomadas naquelas partes dificilmente terão repercussões de curto prazo mesmo no Velho Continente, mas é interessante notar a divergência de preços em baixa, porque isso não acontece com frequência.

Com a reavaliação pública, o preço da assinatura do Xbox Game Pass cai significativamente a partir de fevereiro de 2022, com a assinatura do Xbox Game Pass Ultimate passando para US$ 9,99/mês (em vez dos atuais € 14,99) e console ou PC até $ 6,99 por mês (atualmente $ 9,99).

Na Arábia Saudita, o Xbox Game Pass Ultimate custa 39,99 SAR por mês (aprox. € 9,37) de 54,99 SAR (cerca de 12,89 euros), enquanto a assinatura exclusiva para console ou PC chega a 29,99 SAR por mês (cerca de 7 euros), em comparação com 39,99 SAR no início.



Xbox Game Pass recebe alterações de preços locais em alguns casos

“Reavaliamos regularmente o preço do Xbox Game Pass e do Xbox Live Gold para fornecer o melhor serviço em todos os países”, escreveu o Xbox Gulf, filial local do Microsoft Xbox, em um comunicado oficial. “Esses reajustes de preços foram estudados de acordo com as circunstâncias de cada país, são simplesmente uma continuação dos ajustes que fizemos em outros países no ano passado.”

Variações desse tipo são cuidadosamente estudadas com base em diferentes condições locais em termos de mercado e público potencial, por isso é difícil ver um movimento global que também possa influenciar a situação em EuropaNo entanto, estamos aguardando quaisquer desenvolvimentos sobre este assunto da Microsoft. Enquanto isso, vimos os jogos da segunda rodada de fevereiro de 2022 e os que deixaram a assinatura em 28 de fevereiro de 2022.