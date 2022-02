para comemorar o lançamento horizonte proibido West No PS5 e PS4, a Sony Interactive Entertainment Italia anunciou uma iniciativa interessante: de hoje, 17 de fevereiro, até domingo, 27 de fevereiro, Estátua dedicada a Aloy para Florença, na praça da Madonna della Neve no complexo Murat. Você pode ver a estátua de Aloy nas imagens coletadas na galeria abaixo.

“Aloy é um ícone hipotético, mas realista ao mesmo tempo. Representa uma possível expressão da espantosa complexidade psicológica da humanidade e, para os propósitos da história, a diferença de gênero não é central, mas o valor da diversidade. A diversidade é entendida como singularidade, como expressão da natureza extraordinária do indivíduo. Nascido e criado como um pária, Aloy tem uma perspectiva única sobre o mundo. Ela se sente uma outsider, mas graças à sua inteligência emocional e forte empatia, com persistência e comprometimento, ela desafia o status quo para se dedicar à busca incansável da verdade e da autodescoberta.”, diz o comunicado de imprensa da SIE Italia.

Além disso, a Sony Italia anunciou que apoiará Escola de Artes Digitais Horizon Al Hadathuma realidade ativa no belo país em preparação para carreiras de entretenimento, com mais de 40 cursos para o maior número de alunos que querem se aproximar da indústria de videogames, com a ativação de novos cursos.

A Sony reúne a comunidade PlayStation, De 18 de fevereiro a 8 de marçoque, graças à sua paixão, poderá contribuir concretamente para a ativação de outros torneios, jogando Horizon Forbidden West e Horizon Zero Dawn”, afirma o comunicado de imprensa oficial.