Transferindo 60 FPS no Xbox Series S e PS4 para o Studio – Nerd4.life

Após a polêmica em que investiu alguns aspectos da atualização Filme Cyberpunk 2077 Como Máximo de 30 quadros por segundo no Xbox Series S. e incapacidade de transporte i Prêmios do PS4 ao PS5A CD Projekt RED anunciou que iniciou investigações sobre a possibilidade de resolver os dois problemas em um futuro próximo, mesmo que não haja um prazo específico para as atualizações ou confirmação de que podem ser implementadas.

de uma nova maneira Postado no fórum oficial Do CD Projekt RED, Marcin Momo também descreveu os novos problemas que estão sendo estudados na empresa, após o lançamento do patch 1.5 que finalmente disponibilizou versões de última geração no PS5 e Xbox Series X | S.

Entre os problemas que você deve resolver mais rapidamente falha de software Alguns usuários notaram que a versão do disco não inicia no PS4 após o patch e o PC trava relacionado a problemas de software, com ambos os problemas sendo resolvidos em breve (o último também possui uma solução temporária descrita no post em Esta páginaque exige que você desative qualquer River A-Volute, Nahimic ou Sonic Studio).

Para o médio prazo, sem a certeza de que os problemas realmente serão completamente resolvidos, a CD Projekt RED decidiu apontar para dois problemas, talvez: