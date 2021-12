O Final Fantasy 7 Remake deveria ser lançado para PC hoje, mas ainda não está disponível – Nerd4.life

Hoje, 16 de dezembro de 2021, é o dia da primeira aparição do Edição para PC do Final Fantasy 7 Remake Intergrade Na Epic Games Store. No entanto, atualmente O jogo não está disponível para compra.

Página dedicada aLoja de jogos épicos Diz “em breve” no lugar das opções clássicas de compra, embora ainda esteja sendo anunciado em 16 de dezembro de 2021 como o dia da publicação. também em reddit, os jogadores não sabem o que estão pescando e ficam impacientes, pois o jogo nem está disponível para quem já o comprou. Também há quem se refira à mesma coisa A contagem regressiva oficial para a Square Enix Foi concluído há algumas horas.

Pode haver um bug na Epic Games Store que, neste caso, esperamos seja resolvido o mais rápido possível. Outras hipóteses são que a Square Enix está demorando para reavaliar o preço de venda da versão para PC do Final Fantasy 7 Remake Intergrade ou que decidiu adiar o lançamento devido a problemas técnicos com essa versão. No entanto, não se pode descartar que o horário de abertura seja simplesmente definido entre 17h e 19h, como acontece com outros jogos publicados no Steam e na Epic Store Games. No entanto, a falta de uma contagem regressiva na página dedicada à Epic Games Store e o fato de a página oficial da Square Enix já ter expirado há algumas horas, não ajudam a esclarecer a situação.

A data de lançamento do Final Fantasy 7 Remake Intergrade para PC foi anunciada durante o The Game Awards 2021 na semana passada. Nos dias que se seguiram, esta versão suscitou muita discussão, visto que foi colocada à venda por 80 euros, um preço muito superior ao de outros jogos de computador à venda nas lojas digitais. Depois disso, a Square Enix removeu o preço do jogo da página oficial da Epic Games Store, o que também levou a um boicote às pré-vendas.

Obviamente, não deixaremos de notificá-lo assim que houver notícias a esse respeito da Square Enix ou da Epic Games Store.