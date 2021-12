Ação coletiva concluída, CD Projekt pagará US $ 1,8 milhão aos acionistas – Nerd4.life

projeto de cd vermelho Ela anunciou que havia chegado a um acordo com investidores que entraram com uma ação judicial após seu lançamento conturbado Filme Cyberpunk 2077. Especificamente, a empresa de software polonesa vai pagar $ 1,85 milhão para fechar o pedido permanentemente.

Para aqueles de vocês que não sabem do que estamos falando, alguns meses atrás, alguns colaboradores do CD Projekt RED abriram caminho para uma ação coletiva, acusando o estúdio de não ser transparente sobre as reais condições do Cyberpunk 2077, que como você certamente sei, ocorreu um lançamento bastante turbulento. As versões do console foram lançadas em um estado tão desastroso que as versões digitais foram temporariamente removidas da PlayStation Store da Sony.



Cyberpunk 2077, imagem promocional

Conforme noticiado nos últimos dias, a CD Projekt RED iniciou negociações com os referidos investidores, para chegar a um acordo satisfatório para ambas as partes, sem prosseguir com o processo burocrático dos tribunais.

Bem, como relata A beiraNessas horas, a CD Projekt RED concordou em pagar ao grupo de acionistas US $ 1,85 milhão, ou cerca de 1,6 milhão de euros. É possível que tal acordo seja ratificado pelo tribunal competente primeiro, mas podemos dizer com confiança que esta disputa legal está encerrada.

Recentemente, 17,3 milhões de cópias do Cyberpunk 2077 foram vendidas. Muito menos do que os 30 milhões de unidades do CD Projekt RED inicialmente definidas, mas apesar de tudo que estamos falando sobre um bom sucesso comercial, os US $ 300 milhões em custos de produção e merchandising foram cobertos poucos dias após o lançamento.