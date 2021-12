Odisséia gratuita de Assassin’s Creed neste fim de semana – Nerd4.life

Odisséia de Assassin’s Creed Sarah Livre Para todos os PS5, PS4 e Xbox Series X | S, Xbox One, PC (Ubisoft Connect) e jogadores do Google Stadia neste fim de semana. Ubisoft já anunciou um arquivo final de semana livre O épico torneio Alexios / Cassandra na Grécia Antiga, que acontecerá de 16 a 20 de dezembro.

Para ser mais preciso, você pode jogar a versão completa de Assassin’s Creed Odyssey gratuitamente A partir das 10:00, amanhã, quinta-feira, 16 de dezembro, até as 20:00, segunda-feira, 20 de dezembro. Você pode iniciar a pré-carga agora para se preparar para o início de seu fim de semana grátis. Você pode baixar a versão PS4 em Playstation Store, Xbox de Loja Xbox, Versão para PC de Ubisoft Connect, enquanto aqui está um arquivo Link Para acessar o portal Stadia.



Imagem promocional do Assassin’s Creed Odyssey

Durante o fim de semana gratuito, você terá acesso a todo o conteúdo do Assassin’s Creed Odyssey, até mesmo concluí-lo, contanto que você jogue loucamente durante todo o fim de semana. Todo o progresso salvo será preservado caso você decida comprar o jogo. sobre isso Odisséia em exibição No PC e no console, descontos de até 80% com base na loja e na edição.

Free Weekend in Assassin’s Creed Odyssey aproxima as histórias de Assassin’s Creed Crossover, ou uma história entrelaçada entre Odyssey e Valhalla que acontecerá em duas missões distribuídas gratuitamente ontem.