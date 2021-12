Fuzileiros navais citam Aldo, Giovanni e Giacomo

aura infinita Ainda é uma fonte de surpresas, mesmo de uma forma que ninguém esperava. Por incrível que pareça, na versão italiana do jogo 343 Industries há uma citação do famoso trio de humoristas Aldo, Giovanni e Giacomo.

Devemos essa descoberta a Gabriel Derio, um jogador que enviou um clipe dele no YouTube fazendo isso rapidamente pela rede. No vídeo anexado no topo desta notícia, um fuzileiro naval – obviamente zangado com os inimigos que habitam Zeta Halo – disse com firmeza. “Desloque sua coluna e toque Albinoni Adagio”, inconfundível Citação de giovanni. O comediante deu a fala em uma das atuações mais queridas do trio, I Corti, para ser mais exato No desenho, ele vê Aldo personificando o Conde Drácula. Se você ainda não viu, corrija imediatamente indo para o final desta notícia depois de ouvir

É claramente a liberdade que foi concedida A equipe responsável pela adaptação de Halo Infinite em italiano, que só podemos apreciar. Algum de vocês já recebeu a citação? Conte-nos nos comentários e, enquanto você estiver lá, dê uma olhada emomaggio, um sólido de engrenagem de metal!

Antes de nos despedirmos, lembramos que a campanha Halo Infinite está disponível por uma taxa no Xbox One e Xbox Series X | PC S e Windows 10, mais No catálogo do Xbox Game Pass sem custo adicional. O componente multijogador é gratuito para todos os jogadores (Também uma bomba real)