Você sempre perde seu telefone no carro? Certifique-se de que isso nunca mais aconteça: os melhores suportes para smartphones para carros do mercado

Se você sempre perde seu telefone no carro, um suporte para smartphone pode ser perfeito. Aqui estão os melhores do mercado.

Use seu smartphone no carro É uma escolha inteligente, se feita de forma consciente. Você precisa ter muito cuidado com as distrações e garantir que seu telefone esteja apenas na sua mão quando estiver na sua mão Você está preso ou dependente de sistemas Informação e entretenimento durante a condução. Para que os sistemas de navegação, aplicações de mensagens e plataformas de comunicação estejam facilmente acessíveis ouvindo música E assim por diante.

Se você tem um carro antigo e deixa seu telefone onde está, isso pode acontecer Confira assim que chegar No seu destino e quando você estiver prestes a partir. O que você faz nesses casos? Existe uma solução permanente? yay Proprietários de smartphones! Existem dezenas deles no mercado, mas se você não sabe qual escolher, existe um guia só para você.

Porta-smartphones: estes são os melhores do momento

Selecione os O suporte de carro certo para o seu smartphone Nunca é fácil. Existem muitos modelos e tipos, que variam dependendo da instalação e da conexão com o próprio telefone. Por exemplo, citamos aqueles com clipe e aqueles com ímã, que devem ser fixados por ventosa no para-brisa ou inseridos no ventilador. Mas em qual marca é melhor focar? Em que você deve se concentrar para aproveitar a melhor relação custo-benefício?

Até agora, o melhor dos melhores é sem dúvida Aplicativos2Car. Ótimo suporte que é preso por ventosa ao painel ou para-brisa e segura o telefone com segurança usando uma placa magnética com seis ímãs de neodímio. Ali também Braço telescópicoQue pode ser ajustado para garantir a máxima visibilidade. Você pode encontrá-lo em Amazonas para 18,99 euros.

A alternativa apropriada, para alguns usuários melhor que a primeira, é Newtop ST15. A grande diferença é que ele pode ser conectado diretamente ao espelho retrovisor, então tudo fica disponível através de um único feixe óptico. Também neste caso a instalação é muito segura e estável, por isso pode ter a certeza de que nunca perderá o seu telefone. Na Amazon, está à venda em 11,99 euros.

Concluímos com apoio ogren, Uma das empresas mais indicadas para este tipo de acessórios. A grande característica deste aparelho é que ele permite consertar o telefone sem girar graças à gravidade. Seu design é muito simples e elegante, com braços metálicos revestidos de borracha. No entanto, falta a rotação de 90 graus. Se você estiver interessado, o preço é 16,99€ na Amazon.