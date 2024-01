Este é o SSD definitivo e é uma tecnologia que todos copiarão em breve: Recursos

As unidades de estado sólido (SSDs) já existem, mas com esta nova tecnologia de acessórios elas também se tornarão o futuro: você nunca viu um sistema como este.

lá Tecnologia SSD, ou discos de estado sólido, estão substituindo lentamente os discos rígidos tradicionais por discos físicos. As melhorias de desempenho são óbvias.

Fornecer Disco de Estado Sólido sobre Computador Pode ajudar por exemplo Melhore o desempenho geral O dispositivo mesmo que não seja possível alterá-lo CPU. Você pode encontrar exemplos de campo online lendo sobre todos aqueles que conseguiram reviver computadores antigos, dando-lhes um disco rígido novo e mais rápido.

Para laptops para jogos, agora você tem um tablet SSD Esta é a norma e, em alguns casos, já começamos a olhar para as tecnologias que virão mais tarde. E também porque estes componentes, como todos os discos e todas as partes internas do computador, produzem calor quando funcionam e por isso estão aí no momento Limite físico Depois disso, nenhum carro poderá ser dirigido.

Os SSDs imaginados pela MSI melhoram o resfriamento

Mas a expressão que você deve prestar atenção é só por enquanto. Na verdade, foi introduzido um Nova tecnologia para algumas unidades SSD O que, pelo menos no papel, ajudaria a eliminar o problema causado pela temperatura que esses componentes atingem durante o funcionamento. Manter um SSD é novo e conveniente isso significa Proteção de integridade estrutural O dispositivo em que está inserido e também evita surpresas desagradáveis.

Os SSDs são o presente e o futuro da tecnologia, mas toda essa energia gera calor dentro dos computadores que deve de alguma forma ser gerenciado e dissipado acima de tudo. Por isso é interessante o que a MSI, um dos fabricantes de referência no setor de PCs, tem a oferecer Produtos de jogos.

Com ele SSD líquido Spatium M580 PCIe 5.0 NVMe M.2 Frozr A MSI criou uma espécie de híbrido entre um SSD e um sistema Resfriamento líquido O sistema clássico para dissipador de calor. Como esses SSDs estão disponíveis em três tamanhos muito grandes, com desempenho sequencial capaz de atingir o mesmo nível 14.000 MB/s É claro que é necessário algo mais potente do que um simples ventilador com pás giratórias de plástico.

No entanto, o que poderia ser uma desvantagem da nova tecnologia Spatium é exatamente esta Ocupa espaço. Ter que incorporar um bombearo radiador Ei Canais Quanto ao líquido, os novos SSDs MSI certamente ocupam uma grande área de superfície.