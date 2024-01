Alfa Romeo Giulia testa ficha técnica, opiniões e dimensões 2.2 Turbo 209 cv homenagem italiana Q4

Em nome do tricolor

Largura de banda Alfa Romeo Renova-se com a preparação Saudação italiana Para o crossover médio Tonale, o grande SUV Stelvio e o sedã clássico Júlia Objeto de teste. Esta configuração está disponível com todos os motores (exceto o 1.5 litros híbrido moderado de 131 cv e o diesel Tonale de 1.6 litros) e tem como objetivo agradar, com Descrição especialmente Atleta, o país em que estes três modelos foram construídos. Não é de surpreender que se concentre em apenas três cores de carroceria: verde, branco ou vermelho.

Outros aspectos distintivos Homenagem italiana da Alfa Romeo É preto no teto (que também pode ser aberto no Tonale) e nas capas dos espelhos, estas últimas decoradas com Tricolor. Também não faltam rodas polidas de 19 ou 20 polegadas e pinças de freio vermelhas assinadas pela Alfa Romeo. Para o Tonale, os arcos dos para-lamas e as saias curtas também mudam de cor: ao contrário das outras versões (que são pretas), nesta nova versão são na mesma cor da carroceria (também foi adicionada uma nova faixa retroiluminada no lado direito do painel). A mesma cor sólida também para o Stelvio que já apresentou no passado.

fio vermelho

Inclui personalização do habitáculo de todos os Alfa Romeo Tributos i italianos Estofamento em couro preto Os bancos (assim como o painel de instrumentos) têm costuras vermelhas e a secção central é perfurada para revelar o tecido vermelho subjacente. O logotipo da empresa, o tricolor e as palavras Tributo Italiano estão bordados nos encostos de cabeça. No caso do Giulia e do Stelvio, foram adicionados acabamentos em alumínio no painel, túnel e painéis das portas.

Quanto ao resto, o habitáculoAlfa Romeo Giulia homenagem italiana Segue as demais versões, com design clássico, acabamentos de alta qualidade e sistema multimídia eficaz, mas não é das mais modernas: a tela de 8,8 polegadas integrada ao painel é bastante pequena e distante do motorista. Com a atualização há pouco mais de um ano, um painel digital rico e claro faz sua estreia, com três configurações para escolher. O espaço disponível para os passageiros é bom, enquanto o formato do sofá e a presença de um túnel no piso deixam pouco conforto para o quinto passageiro sentado no meio. O porta-malas é facilmente acessível pela porta traseira e acomoda um sedã médio de 464 cm de comprimento.

Quase tudo é padrão

O Alfa Romeo Tributo Italiano já está à venda com rico equipamento de série e preços a partir de 50.150 euros para o Tonale e de 64.950 euros para o Stelvio. Nos detalhes,Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbo Italiano Tributo Q4 Do teste com 209 cv e custos de tração integral 63.850 euros. Outra versão diesel, com o mesmo motor mas com 160 cv ligado apenas às rodas traseiras custa 58.850 euros, enquanto para o 2.0 turbo a gasolina com 280 cv e tração integral são necessários 66.350 euros. Entre outras coisas, o ajuste elétrico dos bancos (incluindo a região lombar), a suspensão controlada eletronicamente e um sistema de som aprimorado com 14 alto-falantes do especialista Harman Kardon são padrão. exclusivo Minha escolhaPacote Tecno (1.500 euros) com dispositivo anti-roubo e condução semiautônoma.

Gracioso e divertido

Mesmo que já não seja pequeno (está em circulação desde 2016), o Alfa Romeo Giulia continua a ser um automóvel particularmente agradável de conduzir: move-se muito rapidamente nas curvas Natureza e agilidadeÉ rápido nas mudanças de direção, o que sempre inspira confiança no motorista. Não é preciso muito para conhecer o carro, graças à resposta ‘honesta’ da direção, que é direta, precisa e não desnecessariamente pesada (embora o raio de viragem seja grande). Em casoAlfa Romeo Giulia 2.2 Turbo Italiano Tributo Q4 O SUV garante aderência adequada, e o turbodiesel tem boa aderência, empurrando de forma decisiva, mas suave.

Nos testes, parecia melhor à prova de som do que no passado, mas o som do motor diesel ainda é claro. O quatro cilindros está bem ajustado Caixa de velocidades automática Com conversor de torque: as oito marchas são selecionadas suavemente e sem hesitação. Ele também oferece um modo manual com pás de alumínio longas e ergonômicas atrás do volante. O modo de condução dinâmica é selecionado através do botão no túnel, O carro fica mais responsivoO motor responde melhor e a suspensão fica mais rígida, mas não a ponto de torturar as costas (mas pode ser amenizada pressionando um botão). Pressione o freio e o pedal terá um curso curto. Em testes em estradas de montanha e em autoestrada, o computador de bordo do carro indicou uma média de cerca de 13 km/l.