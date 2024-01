A missão Ax-3 começou com a empresa italiana Villadei – Espaço e Astronomia

a missão Axioma-3 Voe em direção Estação Espacial Internacional. O piloto está no avião Walter VeladeUm coronel da Força Aérea e o oitavo italiano chegam em órbita. O sueco voa com ele Markus Wandtdo novo lote de astronautasAgência Espacial EuropeiaOu seja, o primeiro astronauta turco Albert Gezeravci. O veterano está no comando Michael López AllegriA, que agora trabalha para ele depois de uma longa carreira na NASA Espaço Axioma. A sua missão é uma missão especial dedicada à economia espacial, que levará ao espaço durante 14 dias 30 experiências, fruto de diversas empresas, muitas delas italianas. O pod estava inicialmente programado para ser realizado em 18 de janeiro Tripulação do Dragão da Liberdade Fui para a estação espacial de onde lancei Centro Espacial Kennedy em Cabo Canaveral Com um míssil Falcão 9 da SpaceX. A acoplagem à Estação Espacial Internacional está programada para ocorrer às 11h15, horário italiano, no sábado, 20 de janeiro.

Esta será a terceira vez que uma missão especial chega à estação orbital, depois das missões Ax-1 em abril de 2022 e das missões Ax-2 em maio de 2023. E assim começa a missão. “Voluntariado”, O que também tem um forte elemento institucional para a Itália. Na verdade, é o resultado de um esforço conjunto entre a Presidência do Conselho e os Ministérios italianos da Defesa, das Empresas e da Indústria, da Agricultura, da Soberania Alimentar e das Florestas, da Agência Espacial Italiana e da Força Aérea, juntamente com centros de investigação, universidades e instituições. Indústrias.

Para o ministro da Defesa, Guido Crosetto, a missão Ax-3 representa “um novo capítulo na história do espaço, que vê a Itália como campeã indiscutível graças às suas competências” e “representa um fortalecimento das competências nacionais no domínio das humanidades”. Voos espaciais e contribuição para o desenvolvimento da nova economia espacial”. A nova era das pessoas começou, que o administrador da NASA, Bill Nelson, descreveu como “a nova era de ouro do espaço”. Segundo Villadi, a missão é também uma confirmação do papel pioneiro que a Itália tem desempenhado desde o início da era espacial com o lançamento do satélite San Marco 1 em 15 de dezembro de 1964. Ele disse: “Depois de 60 anos, o espaço tem torne-se um espaço real.” “Uma dimensão estratégica, uma encruzilhada de interesses geopolíticos, económicos, industriais, científicos e militares. Portanto, ao participar na missão Aiom-3, a Itália prova mais uma vez que tem capacidade e visão para ser pioneira.”







Há 30 experimentos planejados para a missão, 13 dos quais são italianos. O acesso seguro ao espaço e os efeitos fisiológicos da permanência em órbita são os temas das seis experiências da Força Aérea, que também desempenham um papel de coordenação das atividades promovidas por empresas e start-ups italianas. Quatro testes coordenados pela ASI, elevando para 83 o número de experimentos realizados em órbita desde 1997, ano em que foi assinado o memorando de entendimento com a NASA.. A contribuição das empresas vai da telemedicina ao vestuário aeroespacial, passando pela medição em tempo real do fluxo de partículas cósmicas e materiais especiais desenvolvidos pela montadora Dallara, até a utilização de um novo protocolo desenvolvido pela Economia Mental de Lucca com o apoio de Pwc Italia, para melhorar a eficiência das células.Nervosismo para quem realiza atividades estressantes. O projeto Assist da GVM em Ravenna é dedicado à telemedicina, enquanto o projeto Spacewear da startup Marche é dedicado ao vestuário aeroespacial. A indústria italiana também está de olho em uma futura estação espacial privada que a Aiom se prepara para construir. Nas instalações de Torino da Thales Alenia Space, uma joint venture entre a Thales (67%) e a Leonardo (33%), estão sendo construídos os módulos da estação espacial comercial Axiom, com lançamento previsto para os próximos anos e inicialmente atracação na Terra. Estação Espacial Internacional . Assim que a sua vida operacional terminar, os módulos Axiom serão separados e operados como uma estação espacial comercial de voo livre.

