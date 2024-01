Eliminadores de odores de tecido: locais “estratégicos” para pulverizar para uma casa com cheiro limpo

Os ambientadores são a arma secreta definitiva para perfumar toda a sua casa: tudo o que você precisa fazer é saber onde borrifá-los!

Ter uma casa perfumada transmite sensação de limpeza e bem-estar, além de ajudar a tornar os ambientes mais acolhedores e agradáveis ​​de se viver.

por esta razão Muitas pessoas recorrem ao uso de ambientadores Isto serve para cobrir odores desagradáveis ​​e dar à casa um aroma distinto.

Geralmente é uma boa escolha, mas se você optar por desodorizantes de tecido, e não por difusores automáticos de ambiente, é bom saber que eles devem ser usados ​​com cuidado, em pontos estratégicos da casa e somente sob certas condições.

Como e onde usar desodorantes de tecido?

De acordo com o nome sugerido, Desodorizantes de tecido devem ser usados ​​em todos os têxteis da casa. Incluído estofamento De sofás e cadeiras. Para um efeito envolvente e uniforme em toda a casa, devem ser pulverizados desodorantes de tecido especiais Em cortinas e almofadas decorativas Que muitas vezes é colocado em sofás.

Outra boa estratégia é Pulverize-os em tapetes, Principalmente nos ambientes: a textura do carpete, que é espessa e altamente absorvente, funcionará como um difusor permitindo que a fragrância permeie o ambiente por muito tempo.

Já no quarto, você pode borrifar desodorante de tecido Em cobertores ou colchas de inverno, Nunca coloque sobre lençóis ou fronhas que entrem em contato direto com a pele, pois isso pode causar uma reação alérgica irritante. Se você possui um A cabeceira da cama é forrada com tecido Pode ser usado como tapetes como difusor de aroma ideal a longo prazo.

Se eles esperarem convidados Você pode decidir borrifar desodorante nele Toalhas Que iremos fornecer para que pareçam limpos e recém-lavados.

Finalmente, aqui estão eles Locais onde amaciante nunca deve ser borrifado, Ou seja, em todos os tecidos que são usados ​​com frequência e raramente lavados, por exemplo assentos de sofá, Principalmente se houver animais em casa. A razão é que O desodorante deve sempre ser borrifado em tecidos limpos ou razoavelmente limpos Para que a sua fragrância não se misture com os odores já presentes nos tecidos (como o odor dos animais), criando uma mistura verdadeiramente desagradável. Além disso, em relação aos nossos amigos de quatro patas, você deve sempre evitar usar desodorante de pano nas cadeiras, poltronas ou no canil que seu cão usa com frequência: o perfume pode irritá-lo e causar irritação.