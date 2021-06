Uma revolução para todos os usuários

Um novo adeus ao WhatsApp está pronto para revolucionar o aplicativo novamente. Vamos ver o que acontece e o que mudarei em breve.

Não faltam notícias O WhatsAppCom o aplicativo pronto para uma despedida retumbante. Na verdade, o aplicativo estará pronto para revolucionar o mecanismo de verificação para aqueles que se conectam a partir de um Novo smartphone. Até agora, de fato, o aplicativo verifica o usuário enviando uma mensagem com um código de seis dígitos. De acordo com sua última indiscrição WABetaInfo, em breve chamadas instantâneas.

Este método nada mais é do que um novo método de verificação do usuário. A nova versão, no entanto, só estará disponível para Android. Em seguida, o usuário terá a liberdade de escolher entre receber o primeiro SMS de verificação de conta e receber a chamada flash. Em caso de chamada rápida, O WhatsApp entrará em contato com você em breve Por telefone, o usuário encerra imediatamente a chamada, sem ter que atender. Esta função existirá apenas para Android, considerando que iOS O aplicativo não tem permissão para ler o registro de chamadas.

WhatsApp, não apenas adeus à verificação do usuário: uma nova atualização chegou

O WhatsApp Ele é atualizado constantemente e um novo beta apareceu nas últimas horas lojas digitais. Aliás, em breve será possível dentro do aplicativo ter uma ferramenta que “lê” os novos adesivos. Para obtê-lo e experimentá-lo, você precisará baixar a versão 2.21.12.1 Beta do aplicativo. Na verdade, digitar algo na barra de mensagens, O ícone de emoji à esquerda ficará colorido Se o texto corresponder a um Pôster salvo.

Depois de clicar neste ícone, será possível Veja todas as dicas. Além disso, o novo recurso não deve ter problemas com “ADESIVOS OFICIAIS‘, embora possa mancar com adesivos baixados por terceiros. Se a atualização Beta conseguir convencer os usuários, em breve iremos convencer Novo modo de sugestão de pôster Você também acessará o aplicativo oficial.