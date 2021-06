Fortnite dá as boas-vindas ao TikTok com uma nova expressão: Veja como obtê-lo

Observe que a tiktoker Bella Poarch está recebendo sua primeira expressão Fortnite. Veja como fazer isso imediatamente

As notícias continuam aparecendo É um jogo eletronico. Agora, a menos de 24 horas de Temporada 7 de Battle Royale Da Epic Games, os desenvolvedores estão lançando algumas pequenas adições à espera da nova “revolução”. Certamente um dos pontos fortes da marca é a colaboração com personalidades proeminentes da O mundo do entretenimento, esportes e música.

Por algum tempo , Símbolo de corda As estrelas da web são bem-vindas com skins e emotes exclusivos. É hora de hoje para Bella Burketiktoker com 66 milhões de seguidores obteve seu primeiro emote intitolata “build”. O nome significa “Build a B * tch”, uma música que atraiu 153 milhões de visualizações no YouTube. Veja como fazer isso imediatamente.

Fortnite, como obter a expressão de Bella Poarch tiktoker

Foi construído com imperfeições e comportamento. Obter Expressões do Build on Fortnite 🎮 Tweet incorporar pic.twitter.com/IB5NIKIwSM – Bella Bouarch (Bellapark) 5 de junho de 2021

Desde esta manhã, a Fortnite Store acolheu Expressões de tiktoker famosas por Bella Burke. Pode ser comprado por um preço 500 V-Bucks, não inclui o tema personalizado – como acontece com Ninja e Marshmello – o tema personalizado. A dança “Build Up” pode ser obtida de imediato, aguardando-se a compreensão se haverá outras novidades nesse sentido. Nenhuma confirmação recebida Nem Poarch nem Epic Games.

Enquanto isso amanhã 8 de junho A ilha do jogo abandonará a natureza selvagem de Fúria para abrir caminho em um ambiente de ficção científica. A chegada de alienígenas vai revolucionar a batalha real mais uma vez, esperando para entender o que a Software House reserva desta vez Para surpreender todos os seus jogadores mais uma vez.