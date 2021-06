Grande download do PS5 – Nerd4.life

Final Fantasy 7 Remake Intergraded Ocupe muito espaço Quantidade de espaço Isto PS5, Por um lado Baixar e instalar, perto de 90 GB, mas ainda um pouco menos do que a versão PS4, e ainda mais massivo.

Conforme relatado pelo PlayStation Game Size, o tamanho do download para Final Fantasy 7 Remake Intergrade para PS5 é 81338 GB Quanto à versão americana, mas sem patch Desde o primeiro dia. No entanto, este é um tamanho menor do que a versão PS4, que vem em torno de 90 GB com atualizações.

No entanto, o DLC contendo Yuffie Os downloads chegam a cerca de 9 GB, o que provavelmente deve ser adicionado ao total da versão base do PS5, considerando que aqueles que fazem a transição gratuita do PS4 para o PS5 ainda precisam acessar o respectivo DLC separadamente.

Também parece que um arquivo download anterior Ainda não disponível na Itália, pelo menos para aqueles que estão fazendo a transição da versão PS4 para a versão PS5 de graça, mas deve desbloquear nas próximas horas, provavelmente.

Recentemente, descobrimos que no Final Fantasy 7 Remake Intergrade, todos os jogos PS4 DLC serão gratuitos no PS5, enquanto no início deste mês, a atualização 1.02 para Final Fantasy 7 Remake desbloqueou o procedimento para mover o save para Intergrade no PS5.