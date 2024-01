Hyundai Baiyun muda de cara

Mais grânulos – Lançado em 2021, L Hyundai Bayona A hora já chegou Remodelação de cabelo: As primeiras entregas estão previstas para ocorrer entre maio e junho. O crossover compacto da empresa coreana se renovou em estilo e conteúdo, adotando novos sistemas de segurança e conectividade, mas mantendo-se fiel a si mesmo em termos de praticidade. o projeto O Bayon foi renovado com uma faixa de LED que se une às luzes diurnas dianteiras de LED. O pergaminho foi modificado Antesque agora tem uma aparência mais tristeAlém da nova grade esportiva. Na parte BundaOs grupos ópticos em forma de flecha pretendem enfatizar o dinamismo dos pilares, enquanto o novo para-choque pretende enfatizar o caráter aventureiro do modelo. A gama de cores exteriores chega a nove, que também podem ser combinadas com o preto contrastante.

Um painel digital é opcional – Dispositivos digitais e Sistema multimídia Com uma tela de 10,25 polegadas que foi aprimorada graças à introdução de… Atualizações Desde mapas aéreos, Apple CarPLay e Android Auto sem fio. Se duas portas USB-C não forem suficientes para carregar, pode ser Hyundai Bayona Ele também oferece um carregador sem fio e uma porta USB-A que também permite a transferência de dados. Um sistema de som Bose completa o pacote. Toda a iluminação interior, pensada para o máximo conforto, adota tecnologia LED eIluminação ambiente Interface multicolorida que pode ser personalizada de acordo com seu humor.

Tecnologia de segurança – Novos equipamentos de segurança Hyundai Bayona Vários sistemas podem ser confiáveis, como o Lane Tracking Assist System, que mantém o carro dentro da faixa, e o Forward Collision Prevention Assist System, que primeiro avisa o motorista com um alarme e, se necessário, ativa os freios para evitar potenciais colisões. Graças aos dados do navegador, o Cruise Control Inteligente baseado em navegação pode regular de forma independente a velocidade na autoestrada ou autoestrada. Bayon 2024 também está equipado com muitos recursos Aviso ao motorista Se sua concentração falhar. Por exemplo, o Sistema de Alerta de Atenção ao Motorista analisa padrões de direção para detectar sonolência ou distração. O carro coreano agora está equipado com um sistema eCall de segunda geração baseado na rede 4G que solicita socorro automaticamente caso os airbags sejam acionados em caso de acidente.

Gasolina, híbrido moderado e GLP – Porém, os motores Hyundai Bayon não mudaram, e os disponíveis no modelo atual permanecem. Na base da faixa há 4 cilindros Na gasolina 1,2 litros Quem entrega 84 cv Potência e 120 Nm de torque. A segunda opção representa isso 3 cilindros Híbrido suave por 1.0 com 100 cv e 175 Nm, sendo que o motor de quatro cilindros também está disponível a GPL: neste caso a potência desce para 81 cv enquanto o binário chega aos 109 Nm.