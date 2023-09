ASUS ROG Flow X13, o portátil conversível para jogos, ao preço mais baixo de sempre! -33%

Atualizado em 10 de setembro: A oferta ainda está disponível e aconselhamos que aproveite!

Entre os vários produtos atualmente disponíveis com desconto, destacamos especialmente o portátil conversível para jogos Asus Rog Flow X13que você pode levar para casa atualmente Por apenas 1.199 euroscom um 33% de desconto Comparado com o preço mais baixo recente de 1.799 euros.

Asus Rog Flow X13 É uma joia da tecnologia que combina o melhor desempenho e versatilidade. Com um processador poderoso AMD Ryzen 7 6800HS E placa gráfica Nvidia GeForce RTX 3050, este laptop não é apenas para jogadores ávidos, mas também para aqueles que precisam de uma máquina poderosa para criação de conteúdo ou trabalho de design. para ele Tela sensível ao toque de 13,4 polegadas envie um Resolução WUXGA E Taxa de atualização de 120 Hzproporcionando clareza perfeita.

Certamente um dos seus pontos fortes é a sua transferibilidade. Não é apenas um laptop, mas também um dispositivo 2 em 1 que pode ser usado como tablet, aumentando assim a sua funcionalidade e tornando-o um dispositivo incrivelmente versátil. com 16 GB de RAM E SSD de 512GBE velocidade e armazenamento nunca são um problema. É uma máquina ideal para jogadores que não querem comprometer o desempenho, mas também desejam alguma flexibilidade e portabilidade.

Agora, graças a uma oferta da Amazon, o preço é o mais baixo de sempre, tornando este portátil ideal Um negócio a não perder. É o momento certo para quem estava esperando a oportunidade certa para investir em um aparelho que oferece tanto em um corpo tão compacto e leve. Se você é estudante, profissional gráfico ou entusiasta de videogames, não perca esta oportunidade.

