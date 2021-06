Battlefield 4 invadido após Battlefield 2042 ser revelado, servidores melhorados – Nerd4.life

campo de batalha 4 invadiu depois revelar A partir de Battlefield 2042e, portanto, a Electronic Arts teve que atualizar servidor do jogo para que possam lidar com a carga inesperada de usuários.

Apresentado na E3 2021, Battlefield 2042 reacendeu amplamente o interesse na série e, enquanto esperam para colocar as mãos no novo episódio, os jogadores acabaram com o filme multijogador no Capítulo 4.

Em seu relatório, o EA Community Manager Straatford escreveu que a capacidade do servidor Battlefield 4 será aumentada para acomodar filas mais longas do que o normal: “Ficamos realmente impressionados com a empolgação e suas reações ao Battlefield 2042.”

“Desde então, muitos de vocês voltaram ao Battlefield 4 para reviver a experiência de guerra que o jogo oferece. Ao monitorar sua atividade, percebemos que o tempo de espera nos Estados Unidos pode ser maior do que o normal, por isso aumentamos a capacidade do jogo. Servidor para reduzir o tempo. ”

Este aumento de tráfego foi documentado no SteamDB desde o início do mês e quase atingiu o pico 12.000 jogadores Nos servidores do Battlefield 4 em 13 de junho.