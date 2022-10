Quase mil demissões em vários departamentos, incluindo Xbox – Nerd4.life

Microsoft Anunciado nas últimas horas demissões Por quase mil pessoas. Os cortes parecem envolver diferentes divisões da empresa, incluindo X-Boxem diversas partes do mundo.

Em meio à controvérsia antitruste do Reino Unido, a Microsoft, como muitas outras empresas de tecnologia, enfrenta uma situação econômica complexa que está desacelerando seu crescimento.

“Como todas as empresas, reavaliamos regularmente nossas prioridades de negócios e fazemos os ajustes necessários”, disse a Microsoft. “Continuaremos a investir na indústria e no emprego em áreas-chave nos próximos meses.”



Satya Nadella, CEO da Microsoft

Aparentemente, cerca de mil pessoas representam uma pequena porcentagem do trabalho doméstico em Redmond, que certamente não enfrenta uma crise; No entanto, demissões também ocorreram entre veteranos de guerra experientes, que se encontram na difícil posição de ter que encontrar um novo emprego.

Em julho passado, a Microsoft anunciou um crescimento de receita de 10% no primeiro trimestre do ano fiscal, o nível mais baixo em cinco anos. Os próximos resultados financeiros serão apresentados no dia 25 de outubro.