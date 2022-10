Pentiment diz “Não é realmente um gravador de GPU” Obsidian, resolução e fps confirmados – Nerd4.life

Entre brincadeira e seriedade, Sobjian confirmou pentagrama vai para 60 FPS no PC e Xbox Series X | S e Xbox Oneembora com resoluções diferentes, assumindo que o jogo “Não é exatamente um gravador de GPU”É fácil adivinhar mesmo ao ver fotos e vídeos.

De qualquer forma, brincadeiras à parte, ainda é interessante entender as informações fornecidas por Josh Sawyer, diretor da Pentiment, que mencionou que o novo jogo medieval chegará a 4K e 60fps no Xbox Series X e a 1440p e 60fps no Xbox Series S, 1080p e 60fps no Xbox One.

Em modelos mais antigos, parece, pode haver pequenas quedas em algumas das cenas 3D presentes, e não está claro se é em termos de desempenho ou resolução dinâmica. De qualquer forma, o jogo definitivamente não se parece com um teste de estresse para placas gráficas, como o próprio gerente de projeto apontou brincando no tweet acima.

A informação veio em resposta a uma pergunta de brincadeira de um usuário que fez um tweet que o lembrou da chegada do próximo Pentiment “Mas está atingindo 60fps no console? (para perguntas importantes)”. Sawyer foi a piada, mas também deu informações reais sobre o jogo Resolução e taxa de quadros Não é um detalhe realmente essencial para tal título.

Lembre-se que Pentimento é “Uma aventura investigativa ambientada na Idade Média Na Baviera, cheia de intrigas e crimes, encontrar uma grande liberdade de escolha confiada ao jogador. O protagonista passou por uma experiência recente e está entre os 6 jogos que já foram confirmados no Xbox Game Pass em novembro, e devem chegar em 15 de novembro de 2022.