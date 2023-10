Trata-se de unir forças com outros piratas e navegar sob a mesma bandeira, construir uma frota que trabalhe em conjunto para expandir o conhecimento e a exploração através dos mares e partilhar descobertas e riquezas com uma gama mais ampla de jogadores.

Guildas e muitos outros novos recursos

Além dos sindicatos, a notícia também diz respeito Sistema de combatecom uma nova detecção de golpes que traz mudanças importantes para as batalhas do jogo, seja no corpo a corpo ou com uso de armas de fogo.

Do ponto de vista AventurasAlém disso, chegam novidades como Siren Song Skull, uma jornada competitiva sem limites em busca de um artefato lendário, e Calm Sea, um novo modo de jogo que permite aos piratas explorar os mares de Sea of ​​Thieves.