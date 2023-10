Parece uma luta livre, mas é apenas um gato e uma pomba brincando vídeo

Um gatinho “briga” na rua com um pombo e um vídeo do TikTok se torna viral. Muitas curtidas vieram abaixo das fotos.

“Pensei ter visto um gato” é a famosa frase do famoso pássaro da Disney, Tateo. Gatos entre os melhores amigos do homem, Mas parece Pior para os pássarosque muitas vezes se vêem tendo que fugir de suas vidas Garras pequenas.

Claro, o vídeo que se tornou viral no TikTok explica isso em alguns casos aos pássaros Eles sabem como se afirmar, Tanto que a cena filmada ao telefone parece um encontro luta livre.

Um gato e uma pomba competem em um episódio imaginário

Os gatos são atraídos principalmente por pássaros Por causa de seus instintos de caça. Esse comportamento está enraizado em sua natureza predatória.

E justamente por isso é tão O clipe é engraçado Que tem circulado no TikTok nas últimas horas. As fotos realmente mostram isso Gatinho lutando com pomba. Os dois animais se encontram na calçada e imediatamente começam a rolar um sobre o outro.

Se a penugem mostra mais intenção de brincar do que o pássaro, a pomba parece gostar Defesa por litros, Como se quisesse reclamar as “violações” a que o seu grupo foi submetido. O clipe é muito engraçado porque realmente parece que os dois animais estão brigando em um ringue, brigando entre si Nas melhores competições de wrestling.

Muitas mensagens e pequenos corações chegaram às margens do post expressando o humor resultante da breve visão. Mas por que os gatos são inimigos dos pássaros? Em primeiro lugar, eu O instinto de caça que os amigos de quatro patas possuem. Na verdade, os gatos são predadores naturais e os pássaros costumam ser suas presas perfeitas. A visão aguçada e a capacidade de movimento silencioso dos gatos os tornam caçadores eficazes.

Pássaros também Eles são criaturas que se movem rapidamente E inesperadamente. Isso atrai a atenção dos gatos que são estimulados pelo movimento e pela possibilidade de caçar. Os chilreios e sons feitos pelos pássaros podem atrair a atenção dos gatos. Esses sons imitam uma presa em potencial, incentivando o gato a caçar.

Capture a presa É também uma forma de estabelecer o seu domínio sobre a região. Este comportamento está enraizado nos instintos territoriais dos gatos. Mesmo que o seu gato não esteja necessariamente com fome, caçar pássaros pode ser uma maneira divertida de exercitar seus instintos de caça: Isso pode servir como hobby e entretenimento. Daí que os gatos tenham uma característica que sempre mostram em todos os sentidos: Curiosidade. São animais naturalmente curiosos e os pássaros constituem uma fonte de interesse visual e estimulação sensorial.