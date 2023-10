PlayStation Studios: Uma possível onda de demissões para equipes da Sony

“Infelizmente, depois de uma onda de demissões, a semana passada foi minha última experiência no PlayStation. Embora certamente não seja uma novidade que eu esperava ouvir, estou grato pela oportunidade de trabalhar com colegas extremamente talentosos em projetos incríveis e irei embora. ”, disse Bellamer. Com boas lembranças do tempo que passei lá.”

A confirmação vem atualmente de postagens e perfis no LinkedIn de dois ex-funcionários da empresa, Daniel Bellamer (designer de nível sênior) e Matt Barney (recrutador técnico sênior), sendo o primeiro mencionado ‘Onda de demissões’ Dentro do PlayStation, embora pareça pelas palavras do segundo que está planejado há meses.

Supostos cortes de pessoal também estão na Naughty Dog

Esta não é a primeira vez que se fala em cortes de pessoal no PlayStation Studios, embora ainda não tenha havido nenhum comentário oficial da Sony sobre o assunto, então tudo deve ser encarado com cautela. No início deste mês, um relatório do Kotaku afirmou que a Naughy Dog demitiu 25 desenvolvedores contratados e interrompeu o projeto multijogador de The Last of Us.

Infelizmente, é um ano infeliz para a indústria de videogames. De acordo com um relatório da GamesIndustry, mais de 6.000 trabalhadores foram demitidos durante o ano e 80 empresas reduziram seu quadro de funcionários.

Se, por um lado, nos lembraremos de 2023 como um dos melhores anos de todos os tempos, graças ao grande número de jogos AAA que receberam aclamação da crítica e do público, o outro lado da moeda vê os estúdios de desenvolvimento, grandes e pequenos, enfrentando um momento cada vez mais difícil e difícil. O modelo de negócios moderno é cada vez mais insustentáveluma verdadeira crise silenciosa na indústria de videogames.