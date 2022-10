Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Análise para PC

Após o ceticismo em torno da transformação do Homem-Aranha da Marvel, patrocinada pela Nixxes, estávamos muito curiosos para entender como Ferro Galaxy Studios Cobriu o grande trabalho original da Naughty Dog. Em duas palavras? muito bem. Mas se você quiser os detalhes, continue lendo nossos detalhes Revisão de Uncharted: Legacy of Thieves Collection para PC .

Lamentamos que a casa japonesa não queira demorar mais e começar com o set de Nathan Drake, para fornecer aos usuários de PC a saga completa ao invés do que é essencialmente um epílogo; Mas de forma puramente qualitativa, estamos diante de um evento muito relevante, dada a qualidade desta coleção em termos de narrativa, nível técnico e jogabilidade.

A Sony continua a perseguir sua estratégia de expansão, apresentando o que até recentemente era considerado um exclusivo do PlayStation para o Steam. Mesmo no caso de Uncharted: Legacy of Thieves Collection, este é um destaque absoluto, pois as aventuras de Nathan Drake e seus amigos nunca antes se aventuraram a explorar a região da plataforma Windows.

escondido em algum lugar Gates Ocidentais , o artefato também está à vista Asafe, o implacável líder das forças rebeldes que quer apoderar-se do objeto lendário para que ele possa lhe dar poder absoluto diante do povo, permitindo-lhe iniciar uma revolução que o levará a assumir o controle da região. Chloe e Nadine, que compartilham uma amizade incomum, terão que lidar com as forças com os salários de Asaf, mas também com suas respectivas origens.

Quanto a Uncharted: The Lost Legacy, enredo Toca em diferentes tópicos, mas é igualmente atraente e interessante. Neste caso, as protagonistas do filme são Chloe Fraser, uma aventureira com um passado turbulento e ex-namorada de Nathan Drake, e a própria Nadine Ross de End of a Thief, que trabalham juntas para encontrar o precioso Vang Ganesh.

Depois de contrair uma grande dívida com um traficante, ‘Sam’ deve pegar o lendário O Tesouro do Pirata Henry Avery Portanto, ajudar Nate e, obviamente, seu amigo Sully será essencial; Também porque na trilha de importantes descobertas estão o implacável milionário Raf Adler e a habilidosa Nadine Ross, a chefe de um grupo de mercenários que não deixarão de nos dar dificuldades durante a aventura.

Então, se você é um usuário de computador, este será seu Primeiro contato com a cadeia Sugerimos que você assista a alguns breves vídeos sobre história desconhecida Antes de começarmos o quarto episódio, no qual encontramos Nathan casado e praticamente aposentado de sua carreira de explorador e aventureiro após as muitas expedições que realizou com sua esposa Elena. No entanto, algo o força a voltar aos trilhos: o retorno de Sam, o irmão que o protagonista pensava ter perdido quinze anos antes.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection é um conjunto remasterizado de Uncharted 4: A Thief’s End e Uncharted: The Lost Legacy, respectivamente. A derradeira aventura de Nathan Drake Foi lançado em 2016 e a expansão independente estrelada por Chloe Fraser e Nadine Ross, que chegou no ano seguinte. Estes são de fato os produtos mais recentes associados a esta excelente franquia, aguardando novos capítulos que a Sony ainda não anunciou.

The Lost Legacy tenta algo diferente, incluindo novas manobras (veja balanço do gancho), armas adicionais que podem ser resgatadas em cenários e Mais luta . Sua natureza estendida acaba comprimindo diferentes elementos e o resultado é uma experiência mais intensa, que consegue evitar repetir as mesmas soluções com muita frequência e acaba se revelando muito poderosa e bem escrita.

O desafio não é irado, longe disso: a experiência é sempre mantida Divertido e confortável , os checkpoints são praticamente instantâneos, então você pode focar no que o jogo realmente oferece, ao invés de fechar porque você não consegue resolver o quebra-cabeça, você não consegue encontrar o caminho certo para prosseguir ou atirar em mercenários com um Adler push parece muito complicado para bater ileso. Apesar disso, destacou-se que o arsenal é diversificado e interessante entre pistolas, metralhadoras, fuzis e granadas.

Templo Inexplorado 4: Fim do Ladrão Ainda hoje a jóia , capaz de misturar narrativa cinematográfica com emocionantes sequências de jogos que fazem uso de quatro elementos: escalada, exploração, combate e seções de quebra-cabeça. O equilíbrio entre esses diferentes aspectos nem sempre é perfeito, mas a experiência resultante é muito agradável e bem completa, desde o tutorial estilo flashback em todo o seu valor narrativo até as etapas de exploração em um veículo off-road em Madagascar.

Versão para PC



Uncharted: The Legacy of Thieves Collection, Chloe e Nadine a bordo do veículo off-road

Depois do port do Homem-Aranha da Marvel feito pela Nixxes, que realmente nos deu algumas dores de cabeça, estávamos realmente curiosos para ver Uncharted: Legacy of Thieves Collection no PC, neste caso como parte de uma diversão patrocinada pela Iron Galaxy Studios. É verdade que o número de mods disponíveis não é tão grande quanto no videogame dedicado ao Wall Clamp, mas em geral nos deparamos com Produto bem aprimoradoque consegue ser muito consistente e fornecer excelente escalabilidade.

Os grandes Ansar são Técnicas de atualização, que inclui DLSS 2.0, FSR 2.0 e um dimensionador de porcentagem de modelo tradicional. É interessante notar como o sistema se refere à resolução real da tela de cada predefinição diferente: Olhando para a saída de 2160p e selecionando “Qualidade”, o jogo roda em 1440p, que desce para 1253p em “Balanced” e 1080p em ” Performance” e 720p em Ultra Performance. No entanto, com o RTX 3070, conseguimos usar um scaler padrão a 70%, obtendo assim 1512p efetivos e 60fps com qualidade visual máxima.



Uncharted: Legacy of Thieves Collection, tela principal de opções gráficas

Monitor Definições Avançado permite que você selecione uma predefinição geral ou ajuste elementos individuais relacionados à textura, qualidade do modelo, filtro anisotrópico, sombras, reflexos e oclusão de ambiente, sem ambiguidade sem anti-aliasing. O indicador prevê qualquer opção que afete a memória de vídeo, enquanto um benchmark interno não foi introduzido, mas há um contador de quadros para entender como o jogo se comporta. Monitores ultra-amplos também são suportados e as opções de acessibilidade são inúmeras.

Quanto à qualidade setorial e artística de Uncharted 4: End of a Thief e Uncharted: The Hidden Legacy, não há muito mais a dizer: são dois títulos visualmente incomuns, onde nada foi deixado ao acaso. Capaz de participar de sequências incrivelmente impressionantes que surpreendem graças ao detalhe de mil panoramas maravilhosos e evocativos.